ന്യൂഡല്‍ഹി: അഗ്നി വിഴുങ്ങിയ കെട്ടിടത്തില്‍നിന്നും പതിനൊന്നുപേരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജേഷ് ശുക്ല എന്ന അഗ്നിശമനസേനാംഗത്തിന്റെ മുഖത്ത്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ അനാജ് മണ്ടിയിലെ ബാഗ്-പേപ്പര്‍ ഫാക്ടറിയിലെ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍പെട്ട പതിനൊന്നുപേരെയാണ് രാജേഷ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിച്ച അഗ്നിശമനസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളാണ് രാജേഷ്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ രാജേഷിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഡല്‍ഹി എല്‍.എന്‍.ജെ.പി. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡല്‍ഹി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍ രാജേഷിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചു.

അഗ്നിശമനസേനാംഗം രാജേഷ് ശുക്ല യഥാര്‍ഥ ഹീറോയാണ്. തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായ ഇടത്തേക്ക് ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച അഗ്നിശമനസേനാംഗം അദ്ദേഹമാണ്. പതിനൊന്നോളം പേരുടെ ജീവനും അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു. തനിക്കേറ്റ പരിക്ക് വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഈ വീരനായകന് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍- സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Fireman Rajesh Shukla is a real hero. He was the first fireman to entered the fire spot and he saved around 11 lives. He did his job till the end despite of his bone injuries. Salute to this brave hero. pic.twitter.com/5aebB2XLUd