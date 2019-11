ഭോപ്പാല്‍: ഗതാഗതനിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണത്തിന് നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി ഒരു എം.ബി.എ വിദ്യാര്‍ഥിനി. മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗര്‍ ജില്ലാ സ്വദേശിനി ശുഭി ജയിനാണ് ഗതാഗതനിയമ ബോധവത്കരണത്തിന് പുതിയമാര്‍ഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇന്‍ഡോറിലെ റോഡില്‍ വാഹനം ഓടിച്ചെത്തുന്നവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി ഗതാഗത നിയമബോധവത്കരണം നടത്തുന്ന ശുഭിയുടെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ കോളേജില്‍ എം.ബി.എ ചെയ്യുന്ന ശുഭി, പതിനഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിനാണ് ഇന്‍ഡോറിലെത്തിയത്.

മൂണ്‍വാക്ക് നടത്തി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന്‍ രഞ്ജീത് സിങ്ങില്‍നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ശുഭിയുടെ നൃത്തത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതനിയമ ബോധവത്കരണം. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരോട് ഹെല്‍മെറ്റും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റും ധരിക്കാന്‍ കിടിലന്‍ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ശുഭി പറയും. റീഗല്‍ ചൗരാഹ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തിരക്കേറിയ മേഖലകളില്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി മുതല്‍ രാത്രി എട്ടുമണി വരെയാണ് ശുഭി ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നത്.

ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച് മുന്‍പരിചയം ഒന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്‍ഡോറിലെത്തിയപ്പോള്‍ യുവാക്കളായ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുന്നത്- വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐയോട് ശുഭി പറഞ്ഞു. ശുഭിയുടെ ഗതാഗതനിയന്ത്രണത്തെയും ബോധവത്കരണത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച് എ.ഡി.ജി.പി. വരുണ്‍ കപൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

