മധ്യപ്രദേശിലെ ആശുപത്രിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ നാല് നവജാത ശിശുക്കളാണ് ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചത്. ഭോപ്പാലിലെ കമല നെഹ്‌റു ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക നവജാത ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിലായിരുന്നു ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. സംഭവസമയത്ത് ഒന്നു മുതല്‍ ഒന്‍പതു ദിവസം വരെ പ്രായമുള്ള നാല്‍പ്പതു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 36 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നിരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവരും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി.

അഗ്നിബാധയില്‍നിന്ന് എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചെങ്കിലും സഹോദരി ഇര്‍ഫാനയുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനാകാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് റഷീദ് ഖാന്‍. വീട്ടില്‍ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭയന്നുവിറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇര്‍ഫാനയുടെ ഫോണ്‍ റഷീദിന് വരുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതായി ഇര്‍ഫാന റഷീദിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് റഷീദ്, പ്രത്യേക നവജാത ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റി(എസ്.എന്‍.സി.യു.)ലേക്ക് ഓടിയെത്തി. മൂന്നാം നിലയിലാണ് ആശുപത്രിയുടെ എസ്.എന്‍.സി.യു. പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പരിഭ്രാന്തരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരെയും നഴ്‌സുമാരെയുമാണ് റഷീദിന് അവിടെ കാണാനായത്.

തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായ എസ്.എന്‍.സി.യുവിന്റെ ഉള്‍വശം| Photo: PTI

ആ കാഴ്ച കണ്ട റഷീദ്, സഹോദരിയുടെ മകനെ തിരയാന്‍ നില്‍ക്കുന്നതിന് പകരം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു. എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ താന്‍ രക്ഷിച്ചെന്നും എന്നാല്‍ സഹോദരി ഇര്‍ഫാനയുടെ മകന്‍ രാഹിലിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും റഷീദ് പറയുന്നു. എട്ടുദിവസം മാത്രമായിരുന്നു രാഹിലിന്റെ പ്രായം. 12 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവില്‍ ഇര്‍ഫാനയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവിനും പിറന്ന കുഞ്ഞായിരുന്നു അവന്‍.

എസ്.എന്‍.സി.യുവിന്റെ അകമാകെ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ തീയുടെ ശക്തി കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ വയറുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമീപത്തെ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റി, റഷീദ് ഖാനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

തിരക്കിനിടെ എനിക്ക് രാഹിലിനെ തിരയാന്‍ സാധിച്ചില്ല. എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാര്‍ഡില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ ആശ്വാസം തോന്നി. അര മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് റഷീദ്, രാഹിലിനായി തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്നു മണിയോടെ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് റഷീദിന്റെ തിരച്ചില്‍ അവസാനിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാഹിലിന്റെ സംസ്‌കാരം നടന്നത്.

അതേസമയം, തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് നാലുലക്ഷം രൂപയുടെ ആശ്വാസധനവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

