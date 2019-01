യാത്രക്കാരന്‍ ബസ്സിനുള്ളില്‍ മറന്നുവെച്ച പാസ്‌പോര്‍ട്ടും വിസയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ വലിയമനസ്സ് കാണിച്ച കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു.

ആ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരനായിരുന്ന അനീഷ് അഷ്‌റഫാണ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയിലെ ഹീറോസ്..സല്യൂട്ട് എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി ആറാംതിയതി ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

ഗള്‍ഫിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മൊയ്തീന്‍ എന്നയാളാണ് ബസ്സിൽ യാത്രാരേഖകള്‍ മറന്നുവെച്ചത്. ഇക്കാര്യം അറിയാതെ മൊയ്തീന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ബസ് കുറച്ചുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയപ്പോഴാണ് മൊയ്തീന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടും വിസയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള യാത്രാരേഖകള്‍ അടങ്ങിയ കിറ്റ് ബസിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

ബസ് കാത്തുനില്‍ക്കുമെങ്കില്‍ താന്‍ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും അനീഷ് കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം ബസ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ശേഷം അനീഷും വേറെ ഒന്നു രണ്ടു യാത്രക്കാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി അന്വേഷിക്കുകയും മൊയ്തീനെ കണ്ടെത്തി പാസ്‌പോര്‍ട്ടും രേഖകളും കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു

അനീഷ് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ- ഈ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവര്‍ കൃഷ്ണദാസിനെയും കണ്ടക്ടര്‍ നിസാര്‍ നിലമ്പൂരിനെയും മൊയ്തീനും യാത്രക്കാരായ ഞങ്ങളും മറക്കില്ല നിങ്ങള്‍ക്കൊരു... ബിഗ് സല്യൂട്ട്..

സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനീഷിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം....



കെ എസ് ആര്‍ ടി സി യിലെ ഹീറോസ്... സല്യൂട്ട്

(6/01 /2019 രാത്രി 11 മണി ആയിക്കാണും)ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് കമ്യൂണിന്റെ ഗ്രാജ്യൂവേഷന്‍ സെറിമണിയില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ സാറില്‍നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി PC TOTS ന്റ ഒരു ട്രെയിനറായതിന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഈ ബസിലാണ് ഞാന്‍ കൊച്ചീലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. യാത്രക്കാര്‍ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബസില്‍.

ബസ് നെടുമ്പാശേരി എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ എത്തി ഗള്‍ഫ് യാത്രയ്ക്കുള്ളവര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലിറങ്ങി. ബസ് യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് ഓടിയപ്പോള്‍ കണ്ടക്ടര്‍ നിസാര്‍ സാറിനോട് എന്റെ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം കാണിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ നിന്നും ഒരു കിറ്റ് കിട്ടി യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ കിറ്റ് തുറന്നു നോക്കി.

കുടുംബം പുലര്‍ത്താന്‍ ഗള്‍ഫിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന മൊയ്തീന്‍ എന്നയാളുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടും വിസയും മറ്റു രേഖകളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റായിരുന്നു അത്.. ബസ് സൈഡൊതുക്കി. മൊയ്തീന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇല്ലായിരുന്നു.

ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരം ബസില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ബസിന്റെ സാരഥി കൃഷ്ണദാസും കണ്ടക്ടര്‍ നിസാര്‍ നിലമ്പൂരും കൂടി യാത്രക്കാരോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ബസ് ഒന്നുകൂടി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി. എയര്‍ പോര്‍ട്ടിലെത്തി ബസ് ഹോണടി തുടങ്ങി. ഞാനുള്‍പ്പെടെ രണ്ട് മൂന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി അന്വേഷിച്ചു കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളില്‍ മൊയ്തീനെ കണ്ടു പാസ്‌പോര്‍ട്ടും രേഖകളും കൈമാറി. അയാള്‍ക്ക് സമാധാനമായി നമ്മുക്ക് സന്തോഷവും....ഈ ബസിലെ ഡ്രൈവര്‍ കൃഷ്ണദാസിനെയും കണ്ടക്ടര്‍ നിസാര്‍ നിലമ്പൂരിനെയും. മൊയ്തീനും യാത്രക്കാരായ ഞങ്ങളും മറക്കില്ല നിങ്ങള്‍ക്കൊരു... ബിഗ് സല്യൂട്ട്..

content highlights: ksrtc bus goes to airport for returning passport and visa of passenger, good news