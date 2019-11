Photo Courtesy: Facebook/ Aneesh Balan

കയ്യില്‍ പണമുണ്ടായിട്ടും മുഷിഞ്ഞവസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ വയോധികയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരന്റെയും അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാന്‍ കാരണക്കാരനാകുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ സുഹൃത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അനീഷ് ബാലന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം മംഗലാപുരം ലേഖകന്‍ സി.കെ. റിംജുവാണ് വയോധികയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാന്‍ കാരണക്കാരനായത്.

അനീഷ് ബാലന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം...

വൈറലിന്റെ അല്ല വയറിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്, വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ.

ഉച്ച മൂന്നര മണിയോടെ വിശന്ന് പ്രാന്തായി നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ബിരിയാണി റൈസും ഓരോ പീസ് ചിക്കനും പാര്‍സല്‍ വാങ്ങി ഞാനും ആത്മ സുഹൃത്ത് റിംജുവും ഇറങ്ങവെയാണ് കൗണ്ടറില്‍ കുറെ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകള്‍ കയ്യില്‍ പിടിച്ചൊരമ്മ നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ടത്. നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മ മുഷിഞ്ഞ ഒരു തുണി മാത്രം ചുറ്റി കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാന്‍ തരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന യുവാവ് അതൊന്നും ഗൗനിക്കുന്നതെ ഇല്ല.

ആ അമ്മയുടെ വിശപ്പിന്റെ ആഴം അറിയാന്‍ റിംജുവിന് കന്നട അറിയണമായിരുന്നില്ല. അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പാര്‍സല്‍ ആയി കൊടുക്കാന്‍ റിംജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ടലുകാര്‍ക്ക് നിര്‍വാഹമില്ലാതെ ഫുഡ് പാര്‍സല്‍ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കൗണ്ടറിലിരുന്ന യുവാവ് അമ്മയെ നോക്കിയ അതെ വെറുപ്പോട് കൂടി ഞങ്ങളെയും നോക്കി .

ഭക്ഷണം വാങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തതും അവര്‍ റോഡരികില്‍ ഇരുന്ന് ആര്‍ത്തിയോടെ അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അവര്‍ കഴിക്കുന്നത് നോക്കി നില്‍ക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ മനഃപ്രയാസമുണ്ടാക്കേണ്ടെന്നു കരുതി ഞങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ മനസുമായി നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാനായി അവന്റെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.

പറ്റുന്ന രീതിയില്‍ എരിയുന്ന വയറുകളെ ഊട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആരോടും പറയേണ്ടതാണെന്ന് ഇത് വരെ തോന്നിയില്ല . എന്നാല്‍ രാവിലെ റിംജു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മള്‍ മംഗളൂരുവില്‍ വൈറലാകുന്നതായി അറിഞ്ഞത്. വൈറലിന്റെ രതി അല്ല, നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ ചിത്രീകരിച്ചു വൈറലാക്കുന്നതിലെ അപകടമാണ് നമ്മള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. മംഗളൂരുവിലെ പല സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മള്‍ ഇപ്പൊ വൈറലാണത്രെ! ഏതായാലും ഈ വൈറല്‍ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിശക്കുന്ന വയറുകള്‍ ആരെങ്കിലും കണ്ടാല്‍ സന്തോഷം Rimju Ck

NB: ഹോട്ടലുകാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴും, മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമുള്ളവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാല്‍ നമ്മളിലെത്ര പേര്‍ അതെ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് സ്വയം ആലോചന നടത്തുന്നതും നന്നാവും.

content highlights: journalist Rimju Ck helps destitute woman to get food from hotel