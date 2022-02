സ്കോപിയെ: സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടിയ വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച 11-കാരിയെ നേരിട്ടെത്തി സ്കൂളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിച്ച് രാജ്യത്തലവൻ. തെക്കുകിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്ത് മസഡോണിയയിലാണ് സംഭവം. വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട സംരക്ഷണത്തിന്റേയും പരിചരണത്തിന്റേയും അനിവാര്യത വിളിച്ചോതുന്ന ഈ സംഭവം ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

നോർത്ത് മസഡോണിയയിലെ ഗോസ്റ്റിവർ നഗരത്തിലെ സ്കൂളിലാണ് 11-കാരിയായ എംബ്ല അദേമി പഠിക്കുന്നത്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം രോഗം ബാധിച്ചതുകാരണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് എംബ്ലയ്ക്ക് കൊടിയ വിവേചനമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് നോർത്ത് മസഡോണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീവോ പെൻഡറോവ്സ്കി എംബ്ലയെ കാണാനെത്തിയത്.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എംബ്ലയെ കൈപിടിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുകയും ചെയ്തു. എംബ്ലാ അദേമിയുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റു പിടിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുന്നത്.

Инклузивноста како стремеж не треба да остане само декларативен принцип, туку да се користат потенцијалите на лицата со атипичен развој. Предрасудите да не бидат пречка за изградба на еднакво и праведно општество за сите. Емпатијата е наша морална обврска. #Ембла pic.twitter.com/SJEiMzMykU — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) February 7, 2022

പെൻഡറോവ്സ്കി എംബ്ലയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അവളും കുടുംബവും ദിനേന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും പരിഹാരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നത് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല; പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളോട്. സ്കൂളിലും പുറത്തും തുല്യത വേണം. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും കടമയാണ്. ഒരു പൊതുദൗത്യത്തിലെ പ്രധാനഘടകം സഹാനുഭൂതിയാണ്. എംബ്ലയെ പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഏറെ സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നമ്മുടെ മുൻവിധികളെക്കുറിച്ചും, വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട സംരക്ഷണത്തിന്റേയും പരിചരണത്തിന്റേയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും എംബ്ലയുടെ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുവെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ട് പെൻഡറോവ്സ്കി കുറിച്ചു.

