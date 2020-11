കാണാതായ 76 കുട്ടികളെ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തി വനിത പോലീസ് ഓഫീസര്‍. ഡല്‍ഹി പോലീസിലെ സീമ ഠാക്ക എന്ന ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിളാണ് 76 കുട്ടികള്‍ക്ക് രക്ഷകയായത്.

ഈ കുട്ടികളില്‍ 56 പേര്‍ 14 വയസ്സിനുള്ളില്‍ താഴെയുള്ളവരാണ്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ സമയ്പുര്‍ ബാദലി സ്റ്റേഷനിലാണ് സീമ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

കാണാതായ കുട്ടികളെ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമ ബെംഗാള്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും കണ്ടെത്തി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ക്കാന്‍ സീമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സീമയുടെ ഈ സ്ത്യുത്യര്‍ഹ സേവനത്തിന് ഔട്ട് ഓഫ് ടേണ്‍ പ്രൊമോഷന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ്. 76 കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് നേരിട്ടുള്ള ഈ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കല്‍.

