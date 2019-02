ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മാവോവാദിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ രക്തം ദാനം ചെയ്ത സി ആര്‍ പി എഫ് ജവാന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. രാജ്കമല്‍ എന്ന ജവാനാണ്‌ ഷോമു പുര്‍ത്തിയെന്ന പരിക്കേറ്റ നക്‌സലൈറ്റിന്‌ വേണ്ടി രക്തം ദാനം ചെയ്തത്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലാണ് സംഭവം. സി ആര്‍ പി എഫ് 133-ാം ബറ്റാലിയനിലെ അംഗമാണ് രാജ്കമല്‍.

തീവ്ര ഇടതു ചിന്താഗതി പുലര്‍ത്തുന്നതും നിരോധിത സംഘടനയുമായ പീപ്പിള്‍സ് ലിബറേഷന്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനാണ് ഷോമു പുര്‍ത്തിയെന്ന് 'ദ പയനിയര്‍' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജനുവരി 29ന് ഖുണ്ടി ജില്ലയിലെ മുര്‍ഹുവില്‍ 209 കോബ്ര (കമാന്‍ഡോ ബറ്റാലിയന്‍ ഫോര്‍ റെസല്യൂട്ട് ആക്ഷന്‍) ടീം അംഗങ്ങളും നക്‌സലുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നിരുന്നു.

നാല് നക്‌സലുകളാണ് അന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഷോമുവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് ഷോമുവിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി റാഞ്ചിയിലെ രാജേന്ദ്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഷോമുവിന് രക്തം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ സി ആര്‍ പി എഫ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ സഞ്ജയ് ആനന്ദ് ലത്കറിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം തന്റെ ടീം അംഗങ്ങളെയും അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് രാജ്കമല്‍ രക്തദാനത്തിന്‌ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. രാജ്കമല്‍ രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രം സി ആര്‍ പി എഫ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സഹായിക്കുക എന്നത് തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമാണെന്നായിരുന്നു രക്തദാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള രാജ്കമലിന്റെ പ്രതികരണം. നിരവധിയാളുകളാണ് രാജ്കമലിന്റെ നന്മയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

EPITOME OF BENEVOLENCE: CT Rajkamal of CRPF donated blood to save the life of a Naxal who suffered grievous injuries during the encounter which took place when the Naxals attacked a team of 209 CoBRA. Rajkamal said that he considered his duty to help a fellow Indian in need. pic.twitter.com/VNnIi8Qpub