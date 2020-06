മുംബൈ: ആഘോഷങ്ങളുടെ നിര്‍വചനങ്ങളെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ്-19. വിവാഹങ്ങളുടെ തന്നെ കാര്യമെടുക്കാം. ധാരാളം ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത് ആഘോഷമായി നടത്തിയിരുന്നവയായിരുന്നു വിവാഹങ്ങള്‍ പലതും. എന്നാല്‍ കോവിഡ് കാലമായതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ച്, ആളുകള്‍ വളരെ കുറച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവയായി വിവാഹങ്ങള്‍ മാറി.

കോവിഡ് കാലത്ത് വിവാഹിതരായപ്പോള്‍ അതിനൊപ്പം വലിയ നന്മയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികളായ എറിക്ക് ആന്റണ്‍-മെര്‍ലിന്‍ ദമ്പതിമാര്‍. വസായിയിലെ നന്ദഖാല്‍ സ്വദേശികളാണ് ഇവര്‍. വിവാഹദിനത്തില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 50 കിടക്കകളും ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളും നല്‍കകയാണ്‌ ഇവര്‍ ചെയ്തത്.

ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബെഡ്ഡുകള്‍ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള താത്പര്യം ഇവര്‍ പ്രാദേശിക അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ, വസായിലുള്ള നിര്‍മാതാക്കളെ സമീപിക്കുകയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ച വിധത്തില്‍ ബെഡ്ഡുകള്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സത്പല ഗ്രാമത്തിലെ കോവിഡ്-19 കെയര്‍ സെന്ററിലേക്കാണ് ഇവര്‍ കിടക്കകളും ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളും സംഭാവന നല്‍കിയതെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മാര്‍ച്ചിലാണ് കിടക്കകളും ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളും സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ആശയവുമായി എറിക്കും മെര്‍ലിനും എം.എല്‍.എ.യായ ക്ഷിതിജ് ഠാക്കൂറിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇരുവരെയും പാര്‍ഘഡ്‌ ജില്ല കളക്ടറായ ഡോ. കാളിദാസ് ഷിന്‍ഡേയുടെ അരികിലേക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ആശയത്തിന് അംഗീകാരവും നല്‍കുകയായിരുന്നു.

22 അതിഥികളാണ് എറിക്കിന്റെയും മെര്‍ലിന്റെയും വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാവരും മാസ്‌കുകള്‍ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Maharashtra: Eric & Merlin, a couple from Vasai, Mumbai donated 50 beds to a quarantine centre on their wedding day. #COVID19 (23.06.20) pic.twitter.com/n5F8MuODSQ