തിരുവനന്തപുരം: കാസര്‍കോട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൃപേഷിന്റെ സഹോദരി കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മകന്‍ രോഹിത്തും ഭാര്യ ശ്രീജയും.

വിവാഹസല്‍ക്കാര ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി, ആ തുക കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാനാണ് രോഹിത്തിന്റെയും ശ്രീജയുടെയും തീരുമാനമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് ഡോ. രോഹിത്തും ഡോ. ശ്രീജയും വിവാഹിതരായത്.



ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് കാസര്‍കോട്ടെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരായ ശരത്തും കൃപേഷും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മകന്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് 21 ന് തിരുവനന്തപുരം ഗിരിദീപം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും 23 ന് ഹരിപ്പാട് ബോയിസ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലും വച്ച് നടത്താനിരുന്ന സ്വീകരണച്ചടങ്ങുകള്‍ വേണ്ടെന്നു വെച്ചതായും ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

