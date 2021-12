ആക്രമിക്കാന്‍ കുതിച്ചുചാടിയ പിറ്റ്ബുള്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട നായയില്‍നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെയും വളര്‍ത്തുനായയെയും രക്ഷിച്ച് ആമസോണ്‍ ഡെലിവറി ഡ്രൈവര്‍. അമേരിക്കയിലെ ലാസ് വേഗാസിലാണ് സംഭവം.

ലോറന്‍ റേ എന്ന പത്തൊന്‍പതുകാരിക്കും വളര്‍ത്തുനായയ്ക്കുമാണ് സ്റ്റെഫാനി ലോണ്‍ട്‌സ് എന്ന യുവതി രക്ഷകയായത്. ലോറന്റെ പിതാവ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഹോളിഡേ പാക്കേജസ് വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു ആമസോണ്‍ ഡെലിവറി ഡ്രൈവറായ സ്റ്റെഫാനി ഇവിടെ എത്തിയത്.

കുതിച്ചു ചാടുന്ന പിറ്റ്ബുള്ളില്‍നിന്ന് ലോറനെയും വളര്‍ത്തുനായയെയും രക്ഷിക്കുന്ന സ്‌റ്റെഫാനിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വീടിനു മുന്നിലേക്ക് വന്ന പിറ്റ്ബുള്ളിനെ ലോറന്‍ സ്‌നേഹത്തോടെ തലോടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആദ്യഭാഗത്തു കാണാം. എന്നാല്‍ അല്‍പസമയം കഴിഞ്ഞതോടെ ലോറന്റെ വളര്‍ത്തുനായ പുറത്തേക്കു വന്നു. ഈ നായയെ കണ്ടതോടെ പിറ്റ്ബുള്‍ അതിനുനേരെ കുരച്ചുചാടി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ലോറനെയും ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ ലോറന്‍ തന്റെ നായയെ എടുത്തുയര്‍ത്തി. എന്നാല്‍ പിറ്റ്ബുള്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ഈ സമയത്താണ് സ്‌റ്റെഫാനി അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവര്‍ ലോറനും പിറ്റ്ബുള്ളിനും ഇടയില്‍ കടക്കുകയും ലോറന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ആക്രമിക്കാനാഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന നായയെ കണ്ട് വേണമെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് മാറിനില്‍ക്കാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്വന്തം കാര്യംപോലും ആലോചിക്കാതെ സഹായത്തിനായി അവര്‍ പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു-ലോറന്റെ പിതാവ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ലോറനെ നായയില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത 'അല്ല, അല്ല നീ മോശം നായയാണ്' എന്ന് സ്‌റ്റെഫാനി പിറ്റ്ബുള്ളിനെ നോക്കി പറയുന്നതു കാണാം. ഇപ്പറഞ്ഞതു കൂടി ആയപ്പോള്‍ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസിക് ആയി മാറിയെന്നും ലോറന്റെ പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

സ്റ്റെഫാനി ചെയ്ത സത്പ്രവൃത്തിക്ക് അഭിനന്ദനവും ലഭിച്ചു. ആമസോണ്‍ ജീവനക്കാരും പ്രദേശത്തെ കൊറിയര്‍ കമ്പനിയും ചേര്‍ന്ന് സ്‌റ്റെഫാനിക്ക് സമ്മാനവും കൈമാറി. ലാസ് വേഗാസ് ബാള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് പരിപാടിക്ക് നാല് ടിക്കറ്റ് സ്റ്റെഫാനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

content highlights: woman rescues girl and her dog from pitbull attack