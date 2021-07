ജന്മദിനം ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും 'സ്‌പെഷല്‍ ഡേ'യാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്ന,അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ആഘോഷമാക്കുന്ന നല്ല ദിവസം. എന്നാല്‍ ജന്മദിനത്തില്‍ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കായി പോയാലോ? ജന്മദിന ആശംസ പറയാന്‍ പോലും അടുത്താരും ഇല്ലാതെ പോയാലോ?

അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ ഒരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം അപരിചിതരായ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്‍ ചേരുന്നതിന്റെയും അവരുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

Woman who is celebrating her birthday by herself is joined by other patrons and staff once they realize she's alone. pic.twitter.com/GdvR7orTDM