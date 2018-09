ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികമായി നിരത്തില്‍ ഒരേയിടത്ത്, ഒരു പോസ്റ്റിനു താഴെ തന്റെ കൊച്ചു സൈക്കിള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാറുള്ള ഒരു നാലുവയസ്സുകാരന്‍. ഒരു ദിവസം രാവിലെ പതിവുപോലെ സൈക്കിള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാന്‍ ചെയ്യാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ അവിടെ അവനെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു ഉഗ്രന്‍ സര്‍പ്രൈസാണ്.

അവന്റെ സൈക്കിളിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റര്‍ ആ പോസ്റ്റില്‍ പതിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് അവനുമാത്രം സൈക്കിള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാനുള്ള ഇടമാണെന്ന് 'പറയാതെ പറയുന്ന' പോസ്റ്ററായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍ ആരാണ് ആ പോസ്റ്റര്‍ പതിപ്പിച്ചതെന്നു മാത്രം അറിയില്ല.

എന്തായാലും തന്റെ മകന്‍ സൈക്കിള്‍ നിര്‍ത്തിയിടുന്ന പോസ്റ്റ്, അവനു വേണ്ടി അജ്ഞാതര്‍ 'റിസര്‍വ്' ചെയ്ത വാര്‍ത്ത ജര്‍മന്‍ എഴുത്തുകാരിയായ ക്രിസ്റ്റി ഡെയ്റ്റ്‌സ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.

ആ സ്റ്റിക്കര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ എന്റെ മകന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി- ക്രിസ്റ്റിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ബി ബി സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അമ്പത്താറായിരത്തിലധികം തവണയാണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇതിനോടകം റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുലക്ഷത്തില്‍ അധികം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it 😊 pic.twitter.com/rYC8jCTD5L