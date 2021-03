പനാജി: ചിലരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടല്‍ മറ്റു ചിലരുടെ ജീവന്‍തന്നെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ കാരണമാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു വാര്‍ത്തയും കാഴ്ചയുമാണ് ഗോവയിലെ വാസ്‌കോ ഡ ഗാമ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്.

ഓടിത്തുടങ്ങിയ തീവണ്ടിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഒരു യാത്രക്കാരന്‍. അദ്ദേഹം ബാലന്‍സ് തെറ്റി തീവണ്ടിക്കും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും ഇടയിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ റെയില്‍വേ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ യാത്രക്കാരനെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനിടയില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു. ഗോവയിലെ വാസ്‌കോ ഡ ഗാമ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

Life saving act by RPF personnel at Vasco station in SWR!



At Vasco station,a passenger tried to board the moving train 02741 Vasco-Patna express &slipped into the gap between Platform and train



Passengers are requested not to board/deboard a moving train. It may risk your life. pic.twitter.com/zkIva0rAkJ