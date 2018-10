ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാര്യ അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന സ്‌കൂളിന് അവരുടെ മരണശേഷം 17 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നല്‍കി വ്യോമസേനാ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. വിങ് കമാന്‍ഡറായി വിരമിച്ച ജെ പി ബാദുനിയാണ് ഭാര്യ വിധുവിന്റെ സമ്പാദ്യം അവര്‍ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂളിന് സംഭാവനയായി നല്‍കിയത്.

ന്യൂഡല്‍ഹി സുബ്രതോ പാര്‍ക്കിലെ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ 21 വര്‍ഷം അധ്യാപികയായിരുന്നു വിധു. അധ്യാപനത്തില്‍നിന്ന് വിധു സമ്പാദിച്ച 17 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാദുനി, എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സംഭാവന നല്‍കിയത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ വിധു അന്തരിച്ചത്. 1986 ലാണ് സ്‌കൂളില്‍ പ്രൈമറി അധ്യാപികയായി വിധു ജോലിക്കു കയറിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബാദുനി, സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് തുക കൈമാറി. അര്‍ഹതയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് മികവു പുലര്‍ത്താന്‍ സംഭാവന സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബാദുനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സംഭാവന ലഭിച്ച തുകയില്‍നിന്ന് പത്തുലക്ഷം രൂപ മികവു പുലര്‍ത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കാന്‍ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ പൂനം എസ് രാംപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഇനി മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും അഞ്ചു മുതല്‍ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സു വരെയുള്ള മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുക. ബാക്കി തുക സ്‌കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പൂനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Wg Cdr JP Baduni (Retd) a veteran officer of IAF has donated a sum of Rs 17 Lakh to Air Force Golden Jubilee Institute, in memory of his beloved wife, late Mrs Vidhu Baduni. She was a teacher in the Institute for a period of 21 Years, since1986.

