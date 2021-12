ഒരു കപ്‌കേക്ക്. അതിനു മുകളില്‍ രണ്ട് ചെറിയ മെഴുകുതിരികള്‍. അത് മെല്ലെ ഊതിക്കെടുത്തി പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന 84-കാരന്‍. ഇന്ത്യയും ലോകവുമറിയുന്ന രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

ഡിസംബര്‍ 28-നായിരുന്നു രത്തന്റെ 84-ാം പിറന്നാള്‍. വീഡിയോയില്‍ രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ശന്തനു നായിഡുവിനെയും കാണാം. രത്തന്‍ മെഴുകുതിരികള്‍ ഊതിക്കെടുത്തുമ്പോള്‍ ശന്തനു ഹാപ്പി ബെര്‍ത്ത്‌ഡേ പാടുന്നുണ്ട്. ശേഷം കപ്‌കേക്കില്‍നിന്ന് അല്‍പം പൊട്ടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായില്‍വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പുറത്തു മെല്ലെ തട്ടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

നിരവധിയാളുകളാണ് രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ ലാളിത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

A charming scene with the unassuming #RatanTata on his 84th birthday pic.twitter.com/wkmm7jhCyZ