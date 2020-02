ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സ്. Photo: AFP

ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സിനെ ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉയരക്കുറവിന്റെ പേരില്‍ സഹപാഠികളുടെ പരിഹാസം കേട്ടുമടുത്ത്, എനിക്ക് മരിച്ചാല്‍മതിയെന്ന് കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരനായ ഒമ്പതുവയസ്സുകാരന്‍. ക്വാഡന്റെ കണ്ണീര് പടര്‍ന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയും പിന്നാലെ അവന് പിന്തുണയുമായി ആയിരക്കണക്കിനു ആളുകള്‍ രംഗത്തെത്തുകയുമായിരുന്നു.

ക്വാഡനെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കാനും നിരവധിപേര്‍ മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, തനിക്കു ലഭിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികസഹായം സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ക്വാഡനും അമ്മയും. യു.എസ്. കൊമേഡിയന്‍ ബ്രാഡ് വില്യംസാണ് 'ഗോ ഫണ്ട് മി' എന്ന പേജിലൂടെ ക്വാഡനു വേണ്ടി ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചത്. ക്വാഡന്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. ക്വാഡനെയും അമ്മ യരാക്കയെയും ഡിസ്‌നിലാന്‍ഡിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ധനസമാഹാരണം.

475,000 യു.എസ്. ഡോളറാണ് (ഏകദേശം മൂന്നുകോടി നാല്‍പ്പതുലക്ഷത്തോളം രൂപ) വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, ക്വാഡനും അമ്മയും ഡിസ്‌നിലാന്‍ഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നും പകരം ആ തുക സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ക്വാഡന്റെ ആന്റി ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ എന്‍.ഐ.ടി.വി. ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഏതു കുഞ്ഞാണ് ഡിസ്‌നിലാന്‍ഡിലേക്ക് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാഡനെ പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിടത്തേക്ക് പോകാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍. എന്നാല്‍ എന്റെ സഹോദരി പറയുന്നത്, ഈ പണം അത് ആവശ്യമുള്ള സന്നദ്ധംഘടനകള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നാണ്. ഈ പണം എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസ്‌നി ലാന്‍ഡില്‍ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്, ബുള്ളിയിങ് വിധേയരായവരുടെ സമൂഹത്തിന് ഈ പണം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്- യരാക്ക പറഞ്ഞതായി ക്വാഡന്റെ ആന്റി പറഞ്ഞു.

ഡ്വാര്‍ഫിസം എന്ന ജനിതാകവസ്ഥയാണ് ക്വാഡന്റെ ഉയരക്കുറവിന് കാരണം. ഉയരക്കുറവു കാരണം കുള്ളനെന്നു വിളിച്ചായിരുന്നു ക്വാഡനെ കളിയാക്കിയിരുന്നത്. 'എന്നെ കൊന്നുതരൂ'വെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ക്വാഡന്റെ വീഡിയോ അമ്മയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് താരം ഹ്യൂ ജാക്ക്മാന്‍, എന്‍.ബി.എ. താരം എനിസ് കാന്റര്‍, മലയാളതാരങ്ങളായ ഗിന്നസ് പക്രു, ബിബിന്‍ ജോര്‍ജ് തുടങ്ങിയവര്‍ പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നാഷനല്‍ റഗ്ബി ലീഗിന്റെ ഇന്‍ഡിജനസ് ഓള്‍ സ്റ്റാര്‍സ് ടീമിനെ ഫീല്‍ഡിലേക്ക് നയിക്കാനും പിന്നീട് ക്വാഡന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സ് നാഷനല്‍ റഗ്ബി ലീഗിന്റെ ഇന്‍ഡിജനസ് ഓള്‍

സ്റ്റാര്‍സ് ടീമിനെ ഫീല്‍ഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. Photo: AFP

content highlights: Quaden Bayles to cancel disneyland trip, will donate money to charity