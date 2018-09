"കേരളത്തില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ പ്രളയത്തില്‍നിന്ന് ആളുകളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ച പ്രശസ്തനായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്" - പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം നിങ്ങള്‍ ചിലവഴിക്കുന്നെങ്കില്‍ അത് ആരായിരിക്കും? എന്ന ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍നിന്നുള്ള ഒരു മലയാളി ബാലന്റെ ഉത്തരമാണിത്.

ജോഷ്വ എന്നാണ് ഒമ്പതുവയസ്സുകാരനായ ഈ മിടുക്കന്റെ പേര്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് ജോഷ്വ ഈ ഉത്തരം നല്‍കിയത്. ക്വീന്‍സ്‌ലാന്‍ഡിലെ ലേഡി ഓഫ് ലൂര്‍ദ്‌സ് കാത്തലിക് സ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം ഗ്രേഡ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ജോഷ്വ.

ഗൃഹപാഠത്തിന് ജോഷ്വ എഴുതിയ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, ജോഷ്വയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്‍ കോശി വൈദ്യന്‍ തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നിരവധിയാളുകളാണ് ജോഷ്വയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന കുട്ടിയാണ് ജോഷ്വയെന്നും കേരളത്തിലെ പ്രളയവാര്‍ത്തകള്‍ അവന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതായും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ കോശി വൈദ്യന്‍ പറയുന്നു.

കോശി വൈദ്യന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച ജോഷ്വയുടെ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക്

Image courtesy: Facebook/ Koshy Vaidyan

"പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്കൊപ്പം ഒരുദിവസം ചിലവഴിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചാല്‍ അത് ആരായിരിക്കും? എന്തു കൊണ്ടാവും അത്? എങ്ങനെയാവും നിങ്ങള്‍ ആ ദിവസം ചിലവഴിക്കുക.

ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തില്‍ ഈയടുത്തുണ്ടായ പ്രളയത്തില്‍ ആളുകളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ച പ്രശസ്തനായ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അയാള്‍ സ്വന്തം ഭക്ഷണം അവര്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി. സമ്മാനമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം അവന്‍ നിരസിച്ചു പകരം പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ അയാളെ പോലെ വിനയമുള്ള മനുഷ്യനാകാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിക്കാന്‍ ആ ദിവസം മുഴുവന്‍ ചിലവഴിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്."

പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി തെക്കേമല സ്വദേശികളും നിലവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ മിസ്റ്റര്‍ ആന്‍ഡ് മിസിസ് അബ്രഹാമിന്റെ മകനാണ് ജോഷ്വ.

content highlights: nine year old malayali boy joshua's Homework answer praising fisherman's rescue activity went viral