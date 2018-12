ന്യൂഡല്‍ഹി: "എന്റെ ഭാരതം ശ്രേഷ്ഠം, എന്റെ മേഡം(സുഷമാ സ്വരാജ്) ഗംഭീരം. മാഡമാണ്(സുഷമാ സ്വരാജ്) എല്ലാം ചെയ്തത്"- പാകിസ്താനിലെ ജയിലില്‍നിന്ന് മോചിതനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഹമീദ് നിഹാല്‍ അന്‍സാരിയുടെ അമ്മ ഫൗസിയയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ബുധനാഴ്ച, വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഫൗസിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

#WATCH Indian National Hamid Ansari who came to India after being released from a Pakistan jail yesterday, meets External Affairs Minister Sushma Swaraj in Delhi. His mother tells EAM "Mera Bharat mahaan, meri madam mahaan, sab madam ne hi kiya hai." pic.twitter.com/FQEzz99Ohm — ANI (@ANI) December 19, 2018

കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു. ഫൗസിയ സുഷമയ്ക്കു നന്ദിപറയുന്നതും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്താനില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഹമീദ് ആറുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വാഗ-അത്താരി അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഹമീദ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറായിരുന്ന ഹമീദ് 2012ലാണ് പാകിസ്താനില്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

സുഷമയും ഹമീദ് അന്‍സാരിയും.photo: ani

തുടര്‍ന്ന് 2015 ഡിസംബര്‍ 15ന് ഹമീദ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സൈനിക കോടതി കണ്ടെത്തുകയും പെഷവാര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഹമീദ് ഇന്ത്യന്‍ ചാരനാണെന്നും അനധികൃതമായി പാകിസ്താനിലേക്ക് കടന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു പാകിസ്താന്റെ വാദം.

തന്നെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച സുഷമാസ്വരാജിനും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിനും ഹമീദ് നന്ദി അറിയിച്ചു. "വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മകനേ" എന്നായിരുന്നു ഹമീദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റില്‍ വിദേശകാര്യവക്താവ് രാവിഷ് കുമാര്‍ കുറിച്ചത്. മുംബൈ സ്വദേശിയാണ് ഹമീദ്.

Welcome home, son!



Indian national, Hamid Ansari returns home after six years of incarceration in Pakistan. EAM @SushmaSwaraj warmly welcomed him in Delhi today. pic.twitter.com/vM4HXF2ORc — Raveesh Kumar (@MEAIndia) December 19, 2018

