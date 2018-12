കോഴിക്കോട്: വര്‍ഷങ്ങളായി ജടകെട്ടി തൂങ്ങിയ മുടികള്‍ വെട്ടിയൊതുങ്ങി, പുതുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് സുന്ദരന്‍മാരായപ്പോള്‍ തെരുവിലെ ചിന്നപ്പന്റെയും ഗൗഡറുടെയും, ശങ്കരന്റെയുമെല്ലാം മുഖത്ത് പുതു ജീവന്‍ കിട്ടിയ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജീവിതത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ട് 15 വര്‍ഷത്തോളമായി. സ്വന്തം മക്കളും കടുംബാംഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ എങ്ങനെയോ കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ എത്തിപ്പെട്ട് ഒടുവില്‍ കടത്തിണ്ണയും ഫുട്പാത്തുമെല്ലാം അഭയ കേന്ദ്രമായി തീര്‍ന്നവരാണ്. പിന്നീട് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അസഹ്യമായ ഗന്ധവും പട്ടിണിയും ഇവര്‍ക്ക് ശീലമായി.

വെള്ളിയാഴ്ച ബിജെപി ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും അറിയാതെ തെരുവിന്റെ കനിവ് കാത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടോട്ടി കരുണ്യ കൂട്ടായ്മ ഇവരെ തേടിയെത്തിയത്. കെട്ടിക്കിടന്ന മുടി വെട്ടിമാറ്റുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായി മാറി. പിന്നെ വയറ് നിറച്ച് ഭഷണവും പുതു വസ്ത്രവും ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ദിവസമെങ്കില്‍ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവര്‍ നല്ല ജീവിതം തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ നിഷ്‌ക്കളങ്കമായി ചിരിച്ചു.

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമെല്ലാം തെരുവ് ജീവിതങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങാവാറുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മ. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനങ്ങളൊന്നും ഇവര്‍ക്ക് നമ്മളെ പോലെ വീട്ടിലിരിക്കാനാവില്ല. തെരുവ് ജീവിതങ്ങളെ തേടി അവര്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയേ മതിയാവൂ. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ തെരുവില്‍ കിടക്കുന്ന 17 പേരെയാണ് ഇവര്‍ പുതു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. കൊണ്ടോട്ടി കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മ തെരുവില്‍ കഴിയുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നു.



'ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ചാല്‍ ആകാശത്തുള്ളവര്‍ കരുണ ചൊരിയും' എന്ന ഖുറാന്‍ വചനത്തിന്റെ പ്രചോദനം ഉള്‍കൊണ്ട് 20 വര്‍ഷത്തിന് മുകളിലായി തെരുവിലുള്ളവര്‍ക്ക് ജീവിതം നല്‍കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ. വിവിധ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ 30 അംഗ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിന് പുറമെ ബെംഗളുരു, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തികമായി പോവാറുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടോട്ടി കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എസ് അന്‍വര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മലപ്പുറം തുവ്വൂര്‍, മഞ്ചേരി , തിരൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ താണ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പുനരധിവാസ കേന്ദ്രവും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമാക്കി അശരണര്‍ക്കായി ആശ്രമം നിര്‍മിക്കാനും ഇവര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലും മറ്റുമെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലും എത്തി തെരുവ് ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ പൂര്‍ണമായും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അഭയകേന്ദ്രം പോലുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം സാധ്യമാകുമെന്ന്ബ ന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതിന് സുമനസ്സുകളുടെ കൂടെ സഹായവും ഇവര്‍ തേടുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരം, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് പരിസരം, ഫറൂഖ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവര്‍ എത്തിയത്. കൊണ്ടോട്ടി കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മ പ്രവര്‍ത്തകരായ ചുണ്ടക്കാടന്‍ മുഹമ്മദ് മഹ്സൂ, കെ എസ് മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍, കക്കാട്ടുചാലി ഹനീഫ, പി ടി മുനീര്‍ കൊട്ടപ്പുറം എന്നിവര്‍ നേതൃത്യം നല്‍കി.

Contentn Highlights: Hartal Day Witnessing a different way of serving Human