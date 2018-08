കോഴിക്കോട്: നിപ ബാധിച്ചു മരിച്ച നഴ്‌സ് ലിനിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സജീഷ് തന്റെ ആദ്യ മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.

വടകര റസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ വച്ച് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ സജീഷ് തന്റെ ആദ്യമാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ചെക്ക് ഏല്‍പിക്കുകയായിരുന്നു.

പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സായിരുന്നു ലിനി. നിപ ബാധിതരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ലിനിയുടെ മരണം. ലിനിയുടെ മരണശേഷം ഭര്‍ത്താവിന് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നല്‍കുകയായിരുന്നു. കൂത്താളി പി എച്ച് സി യിലെ ക്ലര്‍ക്കായി നിയമിതനായ സജീഷ് ജൂലൈയിലാണ് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്

content highlights: Husband of nurse Lini who died of nipah donates first month salary to CM's relief fund