ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള കത്തുകള്‍ ഇതിനു മുമ്പും സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പന് മെക്‌സിക്കക്കാരിയായ ഡെമിയ എന്ന കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരിക്കല്‍പോലും ആ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടിയോ സാന്റയില്‍നിന്ന് സമ്മാനങ്ങളോ അവള്‍ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി ഒരു അദ്ഭുതം സംഭവിച്ചു. അവള്‍ കത്തിലാവശ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങളുമായി അവളെ കാണാന്‍ ഒരാളെത്തി.

എന്നാല്‍ അത് സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പനായിരുന്നില്ല. പകരം അവളുടെ അയല്‍രാജ്യമായ അമേരിക്കയില്‍നിന്നുള്ള മറ്റൊരു അപ്പൂപ്പനായിരുന്നുവെന്നു മാത്രം. അമേരിക്ക-മെക്‌സിക്കോ അതിര്‍ത്തിയിലെ അരിസോണ സ്വദേശിയായ റാന്‍ഡി ഹെയ്‌സ് എന്ന അറുപതുകാരനാണ് ഡെയമിക്ക് സമ്മാനവുമായെത്തിയത്. Photo courtesy:

സമ്മാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതിയ കത്ത് ബലൂണിനൊപ്പമാക്കി ഡെയമി പറത്തിവിടുകയായിരുന്നു. ബലൂണ്‍ പറന്നെത്തിയതാവട്ടെ റാന്‍ഡിയുടെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. പുല്ലിനിടയില്‍ ചുവന്ന നിറമുള്ള എന്തോ ഒന്ന് കിടക്കുന്നതു കണ്ടാണ് തന്റെ വളര്‍ത്തുനായക്കൊപ്പം റാന്‍ഡി അവിടേക്ക് ചെന്നത്. അതൊരു ബലൂണായിരുന്നെന്നും ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് സാന്റാ ക്ലോസിനെഴുതിയ കത്തായിരുന്നു അതിനൊപ്പമുള്ളതെന്നും റാന്‍ഡിക്ക് മനസ്സിലായി. സ്പാനിഷിലായിരുന്നു ഡെയമിയുടെ കത്ത്.

അമേരിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് 32 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി മെക്‌സിക്കോയിലെ നോഗേല്‍സ് നഗരത്തില്‍നിന്നാകാം കത്തെത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു റാന്‍ഡി. ശക്തമായ കാറ്റില്‍ ബലൂണ്‍ പറന്നുവീണതാകാമെന്നും റാന്‍ഡി മനസ്സിലാക്കി. വസ്ത്രങ്ങളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു കത്ത്.

തുടര്‍ന്ന് ആ പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തനിക്ക് കിട്ടിയ കത്തിനെ കുറിച്ച് റാന്‍ഡി ഫെയസ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പിട്ടു. എന്നാല്‍ ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി. ക്രിസ്മസ് അടുക്കാറായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണമെന്നും സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നും തീരുമാനിച്ച റാന്‍ഡി മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്തി.

മെക്‌സിക്കോയിലെ നോഗേല്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലേക്ക് മെസേജ് അയച്ചു. റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാര്‍ റാന്‍ഡിയെ സഹായിക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായി. അവര്‍ റാന്‍ഡിയുടെ സന്ദേശം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മറ്റൊരു സന്ദേശം റാന്‍ഡിയെ തേടിയെത്തി. അവര്‍ ഡെയമിയെ കണ്ടെത്തിയെന്നും നോഗേല്‍സിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നുമായിരുന്നു റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ റാന്‍ഡിക്ക് നല്‍കിയ വിവരം.

ഡെയമിയും കുടുംബവുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വരാന്‍ തയ്യാറാണോയെന്നും അവര്‍ റാന്‍ഡിയോടു ചോദിച്ചു. അതോടെ സന്തോഷവാനായ റാന്‍ഡി ഭാര്യയുമൊത്ത് ഡെയമിക്ക് സമ്മാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായി പുറപ്പെട്ടു. ഡെയമി കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നവയൊക്കെയും വാങ്ങി. ഡെയമിക്കു മാത്രമല്ല, അവളുടെ നാലുവയസ്സുകാരി അനിയത്തിക്കും കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ വാങ്ങി.

45 മിനുട്ട് ദൂരമായിരുന്നു റാന്‍ഡിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് മെക്‌സിക്കോയിലെ റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം. അതിര്‍ത്തി കടന്ന് അവിടെത്തിയ റാന്‍ഡിയെയും ഭാര്യയെയും കാത്തിരുന്നത് അദ്ഭുതം വിരിയുന്ന കണ്ണുകളുമായി രണ്ട് കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു- ഡെയമിയും അനിയത്തിയും. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 'സാന്റാ ക്ലോസിന്റെ സഹായി'കളാണ് തങ്ങളെന്നാണ് സമ്മാനങ്ങള്‍ കൈമാറിയ ശേഷം റാന്‍ഡിയും ഭാര്യയും ഡെയമിയോടും അനിയത്തിയോടും പറഞ്ഞത്. അറുപതുകാരനായ റാന്‍ഡി ഭാര്യക്കൊപ്പം തെക്കുകിഴക്കന്‍ അരിസോണയിലാണ് താമസം. ഒമ്പതുവര്‍ഷം മുമ്പ് തങ്ങളുടെ ഏകമകനെ അവര്‍ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു.

