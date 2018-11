മരിച്ചുപോയ യജമാനന്‍ തിരിച്ചുവരുന്നതും കാത്ത് കാലങ്ങളോളം റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ കാത്തിരുന്ന ഹാച്ചിക്കോ എന്ന നായയുടെ കഥ നമ്മളില്‍ ചിലരെയെങ്കിലും കണ്ണീരണിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഒമ്പതുവര്‍ഷമാണ് ഹാച്ചിക്കോ തന്റെ യജമാനനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്.

ഹാച്ചിക്കോയെ പോലെ, മരിച്ചുപോയ ഉടമസ്ഥയ്ക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നായയുടെ കഥ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. മംഗോളിയയിലെ ഹോഹോട്ടിലാണ് സംഭവം. ഉടമസ്ഥ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു മരിച്ച റോഡിനരികില്‍ എണ്‍പതുദിവസമായി ഈ നായ കാത്തിരിപ്പു തുടരുകയാണെന്ന് ചൈനയിലെ പിയര്‍ വീഡിയോ വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് നായയുടെ ഉടമസ്ഥ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചത്. അന്നു തൊട്ട് നായ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സഹായിക്കാനാണെങ്കില്‍ കൂടിയും അരികിലെത്തുന്നവരില്‍നിന്ന് ഈ നായ ഓടിമാറുകയാണ് പതിവ്. ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം നായക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാഹനത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ നായ ഓടിപ്പോകും-ഒരു ടാക്‌സി ഡ്രൈവറെ ഉദ്ധരിച്ച് ബി ബി സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

content highlights: Dog waits for 80 days in road where owner died