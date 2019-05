കോഴിക്കോട്: വാഹാനാപകടത്തില്‍ പെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായ അച്ഛനെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ഉറക്കെ വായിച്ച് എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ആര്യാരാജിനോടുള്ള വാക്ക് പാലിച്ച് കോഴിക്കോട് കളക്ടര്‍ സാമ്പശിവറാവു.

വാഹാനാപകടത്തില്‍ പെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായ അച്ഛനെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ഉറക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതിയ മലാപറമ്പുകാരിയായ ആര്യാ രാജിനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത ജനം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയിരുന്നു. ആര്യയുടെ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സാമ്പ ശിവ റാവു ആര്യക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും സഹായത്തിനായി ലാപ് ടോപ്പും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സാംബശിവ റാവുവില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ലാപ്ടോപ് വാങ്ങാന്‍ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ന് ആര്യ രാജ്.

സ്വന്തമായി വീടു പോലുമില്ലാത്ത ആര്യക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ലാപ്‌ടോപ്പ് കിട്ടിയത് സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ലാപ്‌ടോപ്പ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ആര്യ പറയുന്നു. മാതൃസ്നേഹം ചാരിറ്റബില്‍ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പി.ഷാനാണ് ആര്യക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തത്. കൂടാതെ പഠനസഹായത്തിനായി സ്റ്റഡി ടേബിള്‍, കസേര എന്നിവയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആര്യയുടെ അച്ഛന്റെ മുറിയില്‍ എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ സ്ഥാപിക്കാനും ഷാന്‍ എന്ന സ്‌പോണ്‍സര്‍ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

content highlights: arya raj, full A plus winner gets laptop from Collector Sambasiva Rao