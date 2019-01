അപകടം തട്ടിയെടുത്ത ഏകമകന്റെ അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായ അമ്മയുടെ മുഴുവന്‍ ചികിത്സാച്ചെലവും ഏറ്റെടുത്ത് ഐഎംഎ രംഗത്ത്. ഐഎംഎ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ സുള്‍ഫിയാണ് ഇക്കാര്യം ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

വിദേശത്തെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ അച്ഛനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ പോയതായിരുന്നു അമല്‍. പിതാവ് രാജന്‍പിള്ളയും(58) അമലും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാജന്‍പിള്ള തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അമലിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ചു. ഏകമകനും ഭര്‍ത്താവും മരിച്ച ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മകന്റെ അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യാന്‍ വിജയശ്രീ എന്ന അമ്മ തയ്യാറായത്.

ആ തീരുമാനത്തിലൂടെ നാലുപേരാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയത്. അമലിന്റെ വൃക്ക തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കും ഒരുവൃക്കയും കരളും കിംസില്‍ തന്നെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്കും കോര്‍ണിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണാശുപത്രിയിലെ രോഗിക്കും നല്‍കുകയായിരുന്നു. മൃതസഞ്ജീവനിയാണ് അവയദാനപ്രക്രിയകള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചത്

ഈ ദുരന്തത്തിനിടയിലും മകന്റെ അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യാന്‍ അമ്മ കാണിച്ച മനസ്സാന്നിധ്യത്തെ നമിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ചികിത്സയും ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിജയശ്രീയെ ഐഎംഎയുടെ കീഴിലുള്ള മുപ്പതിനായിരം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അവരുടെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതായി ഐഎംഎ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ സുള്‍ഫി അറിയിച്ചു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം സുള്‍ഫി അറിയിച്ചത്.

ഇനി വിജയശ്രീ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ !

അവയവ ദാതാവിന്റെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ചികിത്സയും ഐഎംഎ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

അങ്ങനെ തുടങ്ങട്ടെ 2019 !

കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ഏതാണ്ട് പരിപൂര്‍ണമായും നിലച്ചുപോയ അവയവദാന പ്രക്രിയ പുതുവത്സരത്തില്‍ തുടക്കമിടുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ കാരുണ്യം മൂലം .

അപകടത്തില്‍ മരിച്ച അമല്‍ എന്ന മകന്റെ അവയവങ്ങള്‍ ദാനം നല്‍കാന്‍ സമ്മതം മൂളിയ കൊല്ലംകാരിയായ വിജയശ്രീയുടെ എല്ലാവിധ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ചികിത്സയും ഞങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞകൊല്ലം കേരളത്തില്‍ ഏതാണ്ട് അഞ്ചില്‍ താഴെ മാത്രം അവയവദാനം നടന്നു എങ്കില്‍ 2019ലെ ആദ്യദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ ആദ്യ അവയവദാനം നടന്നത് അത്യന്തം ഊര്‍ജ്ജം നല്‍കുന്നു

രണ്ടായിരത്തില്‍ പരം രോഗികള്‍ അവയവദാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു ജീവിതം തള്ളി നീക്കുമ്പോള്‍ അവരില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നല്‍കുന്നതാണ് വിജയശ്രീ എന്ന അമ്മയുടെ നിലപാട് .

അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും നിലനില്‍ക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ അമ്മയുടെ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ നിലപാട് .

ഇനി വിജയശ്രീ കേരളത്തിലെ മുപ്പതിനായിരം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അമ്മ.

വിജയശ്രീയുടെ

തീരുമാനം ആ രണ്ടായിരം ജീവനുകള്‍ക്ക് പുനര്‍ജന്മം നല്‍കാന്‍ ഇടയാക്കട്ടെ

ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട അമലിന് പകരമാക്കില്ല എങ്കിലും

ഞങ്ങള്‍ കൂടെയുണ്ട്.

ഡോ സുല്‍ഫി നൂഹു

ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍.

