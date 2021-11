തന്റെ കുടുംബത്തെ 25 കൊല്ലം സേവിച്ച റിക്ഷാവലിക്കാരന് ഒരുകോടിയോളം വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവകകള്‍ സമ്മാനിച്ച് വയോധിക. ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്ക് സ്വദേശിനിയും 63-കാരിയുമായ മിനാതി പട്‌നായിക്കാണ് തന്റെ മുഴുവന്‍ സമ്പാദ്യവും കുടുംബത്തിന്റെ റിക്ഷാവലിക്കാരനായിരുന്ന ബുദ്ധാ സമലിന് സമ്മാനിച്ചത്. മൂന്നുനില വീട്, സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും മറ്റ് മുഴുവന്‍ സമ്പാദ്യവും മിനാതി ബുദ്ധയ്ക്ക് കൈമാറി.

ഭര്‍ത്താവിന്റെയും മകളുടെയും മരണത്തിന് പിന്നാലെ ബുദ്ധയും കുടുംബവുമാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ബുദ്ധയ്ക്ക് എന്റെ സ്വത്തുക്കള്‍ നല്‍കുകയാണ്, മിനാതി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോടു പ്രതികരിച്ചു.

Odisha: A 63-year-old widow has donated all her properties worth about Rs 1 crore to a rickshaw puller in Cuttack



"After my husband & daughter died in quick succession, Budha Samal & his family have been taking care of me so I'm giving him my properties," Minati Patnaik says pic.twitter.com/9djGEnn8jn