മക്കളുടെ വിജയത്തില്‍ അമ്മമാരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. തന്റെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായക ഘടകമായി മാറിയ അമ്മയുടെ പാദങ്ങളില്‍ നമസ്‌കരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

കര്‍ണാടക പോലീസിലെ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭാസ്‌കര്‍ റാവുവിന്റെ ട്വീറ്റ് ഉദ്ധരിച്ച് ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കര്‍ണാടക പോലീസിലെ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറാണ് മകന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് മകന്‍ നാട്ടിലെത്തി അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തുകയും കാലില്‍ വീണ് നമസ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

നന്ദിയുള്ള ഒരു പുത്രന്‍ എന്നാണ് ചിത്രത്തിലെ പോലീസുകാരനെ ഭാസ്‌കര്‍ റാവു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടക സ്റ്റേറ്റ് റിസര്‍വ് പോലീസ് എ ഡി ജി പിയാണ് ഭാസ്‌കര്‍ റാവു.സെപ്റ്റംബര്‍ 23നാണ് ഭാസ്‌കര്‍ റാവു ഈ ചിത്രവും കുറിപ്പും ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

കൃഷിയിടത്തിനു സമീപം നില്‍ക്കുന്ന അമ്മയുടെ കാലിലാണ് പോലീസുകാരന്‍ നമസ്‌കരിക്കുന്നത്. മകന്റെ തോളില്‍പിടിച്ച് ഉയര്‍ത്താന്‍ അമ്മ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫോട്ടോയില്‍ കാണാം. പതിനേഴായിരത്തില്‍ അധികം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം റാവുവിന്റെ ട്വീറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂവായിരത്തില്‍ അധികം തവണ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

A grateful son(Police Sub-inspector) in Reverence and Gratitude to his Single Mother who could not attend his Passing out Parade....Karnataka pic.twitter.com/VRIKSekgxb