മുപ്പതു വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒഡീഷയിലെ തുലുബി എന്ന ഉള്‍ഗ്രാമം. ഈ ഗ്രാമത്തെ പ്രധാനപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു റോഡ് നിര്‍മിച്ചു തരുമോ എന്ന് അന്നത്തെ എം.എല്‍.എയോട് ഗ്രാമവാസികളിലൊരാള്‍ ചോദിക്കുന്നു. അക്കാര്യം നടപ്പില്ലെന്നായിരുന്നു എം.എല്‍.എയുടെ മറുപടി.

എന്നാല്‍ അക്കാര്യം ചോദിച്ചയാള്‍ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്മാറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അയാള്‍ വനഭൂമിയിലൂടെ വഴിവെട്ടാന്‍ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മുപ്പതുവര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം ഇന്ന് തുലുബിയെ അയാള്‍ പ്രധാനപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു.

തന്റെ ഉള്‍ഗ്രാമത്തെ പ്രധാനപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഹരിഹര്‍ ബെഹറ എന്നാണ്. സഹോദരനൊപ്പമായിരുന്നു ഹരിഹറിന്റെ വഴിവെട്ടല്‍. ഒഡീഷയിലെ നയാഗഢ് ജില്ലയിലാണ് തുലുബി ഗ്രാമം.

"Our relatives would find it difficult to travel here due to the muddy path. They would forget the route. It was becoming difficult to do without a road, which is when my brother & I began road construction on our own. Road has become a reality now," Harihar says pic.twitter.com/O6mTlCUxaE