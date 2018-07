വീടില്ലാത്തയാളാണ്...വിജയത്തിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുകയാണ്...ഒരു റെസ്യൂമെ(വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന സംക്ഷിപ്ത രേഖ) സ്വീകരിക്കൂ...

ഇങ്ങനെയെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പും കയ്യില്‍പ്പിടിച്ച് കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ റോഡരികില്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‍. അയാളും അയാളുടെ നില്പും കുറിപ്പും വൈറലായതോടെ ഇന്ന് ആഗോള സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ ഭീമനായ ഗൂഗിളില്‍നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ ഉദ്യോഗ ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്.

ഡേവിഡ് കാസറസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. വെബ് ഡെവലപ്പറാണ് ഡേവിഡ്. മാന്യമായ രീതിയില്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, റെസ്യൂമേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന അഭ്യര്‍ഥനയോടെ ഡേവിഡ് നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഒരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ ട്വീറ്റ് വൈറലായതോടെയാണ് ഡേവിഡിനു മുന്നില്‍ അവസരങ്ങളുടെ പെരുമഴ പെയ്തിറങ്ങിയത്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇരുന്നൂറോളം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഡേവിഡിനെ തേടിയെത്തിയത്.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7 — FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 27, 2018

തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവുമായി ഗൂഗിളും എന്റെ അരികിലെത്തിയിരുന്നു- ഡേവിഡിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. "ബിറ്റ്‌കോയിന്‍. കോമില്‍നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്ട് മാനേജര്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവിടെയിരുന്ന്‌ ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമോ അതോ ടോക്യോയിലേക്ക്‌ മാറാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാം സംഭവിച്ചത് വളരെപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എന്റെ അമ്പരപ്പ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല" - ഡേവിഡ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്‌മെന്റില്‍ ബിരുദധാരിയാണ് ഡേവിഡ്. കഴിഞ്ഞ ഒരുവര്‍ഷത്തിലധികമായി കാറിലാണ് ഡേവിഡിന്റെ താമസം. വെബ് ഡിസൈനറായും ലോഗോ ഡിസൈനറുമായി ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

ജൂലായ് 27ന് കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മൗണ്ടെയ്ന്‍ വ്യൂവിനു സമീപം ഡേവിഡ് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതുവഴി വന്ന ജാസ്മിന്‍ സ്‌കോഫീല്‍ഡ് എന്ന ഡ്രൈവര്‍ ഡേവിഡിന്റെ ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

"സാങ്കേതികമേഖലയില്‍ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഡേവിഡ് സിലിക്കണ്‍ വാലിയില്‍ എത്തിയത്. വീടില്ലാത്തതിനാല്‍ പാര്‍ക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കമെന്നും" ട്വീറ്റിലൂടെ ജാസ്മിന്‍ വ്യക്തമാക്കി

I just got off the phone with David. We spoke for about an hour. He came to the Silicon Valley with a dream to be successful in tech and has a lot to offer the community. He’s sleeping in parks & still trying to get freelance work, interviews, and applications in. — FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 28, 2018

ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റ് നിരവധി തവണ റീട്വീറ്റും ലൈക്കും ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് നിരവധി കമ്പനികള്‍ ജോലി വാഗ്ദാനവുമായി ഡേവിഡിന് അരികിലെത്തിയത്. ഗൂഗിള്‍, നെറ്റ് ഫ്‌ലിക്‌സ്,ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി കമ്പനികള്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനകം സമീപിച്ചതായും ജാസ്മിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Google, Netflix, LinkedIn, and many other companies have already reached out 💖 — FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 28, 2018

content highlights: Homeless man in california handed out resumes on road, Viral Tweet leads him to job offers