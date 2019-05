അശരണര്‍ക്ക് അന്നം വിളമ്പി യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ഗൗതം കുമാര്‍. ഒരുദിവസം ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിളമ്പിയതിനുള്ള റെക്കോഡാണ് യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സ് ഇദ്ദേഹത്തിനു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Photo: ANI

യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സിന്റെ ഇന്ത്യാ പ്രതിനിധി കെ വി രമണയും തെലങ്കാന പ്രതിനിധി ടി എം ശ്രീലതയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്‌കാരം ഗൗതമിന് കൈമാറി. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെര്‍വ് നീഡി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഗൗതം. ഞായറാഴ്ചയാണ് റെക്കോഡിന് അര്‍ഹമായ കാര്യം ഗൗതം ചെയ്തത്.

Photo: ANI

മൂന്നു വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഗാന്ധി ആശുപത്രി, രണ്ടാമത് രാജേന്ദ്രനഗര്‍ മൂന്നാമത് ചൗതുപ്പലിലെ അമ്മ നന്ന അനാഥാലയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഗൗതം അന്നം നല്‍കിയത്. 2014ലാണ് സെര്‍വ് നീഡി സംഘടന ഗൗതം ആരംഭിച്ചത്. നിലവില്‍ 140 വോളണ്ടിയേഴ്‌സാണ് സെര്‍വ് നീഡിനുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികസേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 2014 മുതല്‍ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് തനിച്ച് ഭക്ഷണം വിളമ്പി. അതൊരു ലോക റെക്കോഡാണ്- ഗൗതം പറയുന്നു.

Photo: ANI

