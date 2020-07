റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ച പലപ്പോഴും നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വെട്ടിവീഴ്ത്തലില്‍നിന്ന് 400 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആല്‍മരത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമം.

ഗ്രാമവാസികള്‍ ഒന്നായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ അധികൃതര്‍ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പദ്ധതിയില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി. അങ്ങനെ ആല്‍മരത്തെ മുറിച്ചുമാറ്റാതെ റോഡ് വികസനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംഗ്ലി ജില്ലയില്‍നിന്നാണ് ഈ നല്ല വാര്‍ത്ത. നാനൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററോളം തണല്‍ വിരിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് ഈ വമ്പന്‍ ആല്‍മരം.

രത്നഗിരി-കോലാപുര്‍-മിറാജ്-സോലപുര്‍ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ വികസനത്തിനിടെയാണ് ആല്‍മരം മുറിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉയര്‍ന്നത്. മിറാജ് നഗരത്തിനു സമീപത്തെ ഭോസെ ഗ്രാമത്തിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള ആല്‍മരം നില്‍ക്കുന്നത്.

ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു സര്‍വീസ് റോഡ് ആല്‍മരം നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ അറിഞ്ഞത്. ലോക്ഡൗണ്‍ ആയിരുന്നതിനാല്‍ വലിയ സംഘങ്ങളായി പ്രതിഷേധിക്കാനും തങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ ആല്‍മരത്തെ എങ്ങനെയും സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമവാസികളില്‍ 20 പേര്‍ ആല്‍മരത്തിനു ചുറ്റുമായി ചിപ്കോ മാതൃകയില്‍ നിന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്.

തുടര്‍ന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആല്‍മരത്തെയും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി- ഭോസെ ഗ്രാമവാസിയായ ദിനേഷ് കഡം പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഗ്രാമവാസികളും പരിസ്ഥിതിവാദികളും എല്ലാവരും ആല്‍മരത്തിനായി യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

ഗ്രാമവാസികള്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ ആല്‍മരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പങ്കുവെക്കാനും തുടങ്ങി. ആല്‍മരത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരുടെയും മറ്റും ദൃശ്യങ്ങളും അവര്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആല്‍മരം മുറിക്കുന്ന പക്ഷം ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്നും വീഡിയോകളില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കൂടാതെ, ജൂലൈ 16ന് ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ആല്‍മരം മുറിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര വിനോദ സഞ്ചാര- പരിസ്ഥിതി വകുപ്പു മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറേ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

തന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയോട് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഗഡ്കരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായും രത്നഗിരി-നാഗ്പുര്‍ ഹൈവേയുടെ റീ അലൈന്‍മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചതായും ആദിത്യ താക്കറേ ബുധനാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

The 400 year old banyan tree in Sangli district that we saved with a letter to @NHAI_Official . One can see the highway close to the tree. That, now will be realigned to save the tree. The tree is a keeper of legends, folklore and memories of many who played there as children. pic.twitter.com/e8AcIhZm8h