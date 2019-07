പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കൈമാറുന്നവര്‍ക്ക് പകരം ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നല്‍കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യനിര്‍മാര്‍ജനത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഢിലെ അംബികാപുര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനാണ് ഇത്തരമൊരു നവീന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരുകിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കൈമാറിയാല്‍ പകരം ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നല്‍കാനും അരക്കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൈമാറുമ്പോള്‍ പ്രഭാതഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നല്‍കാനുമാണ് പദ്ധതി.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നവര്‍ക്ക് പകരം ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ 'ഗാര്‍ബേജ് കഫേ'കള്‍ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ആദ്യത്തെ ഗാര്‍ബേജ് കഫേ ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും.

തെരുവില്‍ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ആക്രിയും മറ്റും പെറുക്കി ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാകും. നഗരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

അംബികാപുര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഖരമാലിന്യ മാനേജ്‌മെന്റ് വിജയകരമാണ്. ഒരു കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരുന്നയാള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നല്‍കാനും അരക്കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരുന്നവര്‍ക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണവും നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഗാര്‍ബേജ് കഫേ എന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്- അംബികാപുര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അജയ് ടിര്‍കെ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

ഗാര്‍ബേജ് കഫേയ്ക്കു വേണ്ടി ആറുലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശുചിത്വമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണ് അംബികാപുര്‍.

