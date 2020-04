കോവിഡ്-19 മഹാമാരി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ലോകം അടച്ചപ്പോള്‍ വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളില്‍പോലും കടകളില്‍ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് ക്ഷാമം തുടങ്ങി. സാധനങ്ങള്‍ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറ്റും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ വിപണനത്തിനെത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം. മാംസവിതരണം ഏറക്കുറെ മുഴുവനായും നിലച്ചു. പച്ചക്കറികളും നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളും പാലും എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുന്നില്ല. ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളുംവരെ അടച്ചതോടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് കാര്‍ഷിക, ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനമേഖല

പാല്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു

വിതരണം നിലച്ചതോടെ അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം ദിവസേന പാഴാകുന്നത് 1.4 കോടി ലിറ്റര്‍ പാല്‍.

ആഴ്ചയില്‍ 50 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാല്‍ പാഴാകുന്നതായി ബ്രിട്ടനിലെ പാലുത്പാദകരുടെ സംഘടന

സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡില്‍ പാലുത്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലും പലയിടത്തും പാലുത്പന്നങ്ങള്‍ അവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവുന്നില്ല.

പാഴാകുന്ന വിള

കൃഷിയുടെ എല്ലാമേഖലകളെയും അടച്ചിടല്‍ ബാധിച്ചു.

പ്രാദേശിക ചന്തകളും കടകളുമാണ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സഹായം. സംഭരണവും വിതരണവും മുടങ്ങി.

പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

യു.എസില്‍ ആഴ്ചയില്‍ 7,50,000 കോഴിമുട്ടവരെ വിരിയിക്കാതെ പാഴാക്കിക്കളയുന്ന കര്‍ഷകരുണ്ടെന്നാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്.

ഇന്ത്യയില്‍ തേയിലക്കര്‍ഷകരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളി ക്ഷാമം

ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പാഴായിപ്പോവുന്നതോടൊപ്പം അടുത്ത വിളയൊരുക്കാന്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ പണിക്ക് ആളെക്കിട്ടാതായി.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും സ്വയംനിരീക്ഷണവും ആഗോളതലത്തില്‍ത്തന്നെ തൊഴിലാളിക്ഷാമമുണ്ടാക്കി.

ജര്‍മനി വിളവെടുപ്പിന് സഹായിക്കാന്‍ റൊമാനിയ, പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അനുമതിനല്‍കി.

തൊഴിലാളിക്ഷാമംകൊണ്ട് ഭക്ഷണംപാഴാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതി.

വാങ്ങല്‍രീതി മാറുന്നു

ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങല്‍രീതി മാറി. ആവശ്യത്തിലധികം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു.

വീട്ടിനകത്ത് പാചകം വര്‍ധിച്ചതോടെ ബ്രിട്ടനില ടക്കം ധാന്യപ്പൊടികള്‍ക്ക് ചെലവേറി.

യൂറോപ്യന്‍രാജ്യങ്ങളില്‍ ജൈവഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറി.

വേണ്ടതിലധികം സാധനങ്ങള്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ലോകത്തെ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ഉപയോഗിക്കാതെയും ഉത്പന്നങ്ങള്‍

മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും പബ്ബുകള്‍പോലും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടനില്‍ പബ്ബുകളില്‍ ബാരല്‍ക്കണക്കിന് ബിയറുത്പന്നങ്ങള്‍ പാഴാവും.

ബാധിക്കുക ലോകത്തെ മുഴുവന്‍

അടച്ചിടല്‍കൊണ്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ലോകംമുഴുവന്‍ വ്യാപിക്കാമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചതോടെ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പന്നക്കൈമാറ്റം തടസ്സപ്പെട്ടു.

തയ്യാറാക്കിയത്: ദിലീപ് വൈദ്യമഠം

