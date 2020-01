തിഹാറില്‍ തൂക്കുമരം സജ്ജം. നിര്‍ഭയകേസ് പ്രതികള്‍ നാളുകളെണ്ണി അഴിക്കുളളില്‍ അസ്വസ്ഥര്‍. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസം നിയമയുദ്ധത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഇടവേള മാത്രം. നീതിദേവതയ്ക്കു മുന്നില്‍ അപേക്ഷയുമായി ആയുസ് നീട്ടുകയാണ് കുറ്റവാളികള്‍. ഇതേസമയം അങ്ങകലെ മീററ്റ് കാന്‍ഷിറാം കോളനിയിലെ ഒറ്റമുറി വീട്ടില്‍ മറ്റൊരാള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു. ആരാച്ചാര്‍, സിദ്ധിറാം എന്ന പവന്‍ ജല്ലാദ്. ജാതിയും ഉപജാതിയും മനുഷ്യനെ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പിന്നാക്കക്കാരനായ പവന്‍ ജല്ലാദ് ഇന്നൊരു ഹീറോയാണ്. നിര്‍ഭയയുടെ ഘാതകരെ തൂക്കിലേറ്റാന്‍ നിയോഗിതനായ ആരാച്ചാര്‍. മീററ്റ് ജയിലിലും ജില്ലാ കോടതിയിലുമായി പകല്‍ നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ വൈകീട്ടാണ് ജല്ലാദിനെ നേരില്‍ കാണാനായത്. തൂക്കിലേറ്റാനുളള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതോടെ പൊലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് ജീവിതം. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും കാവല്‍. യാത്രപോലും സുരക്ഷാഗാര്‍ഡിന്റെ വാഹനത്തില്‍. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കു കര്‍ശനനിയന്ത്രണം. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ ആരാച്ചാരുടെ മനസിലെന്താണ്. ചിരിയായിരുന്നു ജല്ലാദിന്റെ മറുപടി. പിന്നെ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്ത തൊഴിലിന്റെ നാള്‍വഴി.

നാലാം തലമുറ ആരാച്ചാര്‍

1989. ജയ്പൂര്‍ ജയില്‍. ബലാത്സംഗകേസ് പ്രതിയെ തൂക്കിലേറ്റാനുളള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ അവസാനഘട്ടത്തില്‍. പവന്‍ ജല്ലാദിന്റെ മുത്തച്ഛന്‍ കല്ലൂറാം ജല്ലാദായിരുന്നു ആരാച്ചാര്‍. മുത്തച്ഛനൊപ്പമെത്തിയ പവന്‍ കൊലമരത്തിനുതാഴെ പ്രതിയുടെ കാലുകള്‍ ബന്ധിച്ചു. രാമനാമം ഉരുവിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന അജ്ഞാതന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അടുത്തറിഞ്ഞു. നിയമത്തിന്റെ മുന്നിലെ ശരിയില്‍ കുറ്റവാളികളുടെ ജീവിക്കാനുളള അവകാശത്തിന് വിലയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ്. നൊടിയിടയില്‍ കഴുമരമേറിയ ആളുടെ ജീവനറ്റ ശരീരത്തിലെ ചൂട് തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഭീതി മാറ്റിയ ജല്ലാദ് ആരാച്ചാറിലേക്ക് വേഷ പകര്‍ച്ച നടത്തി.

കല്ലുറാമിന്റെ പിതാവ് ലക്ഷമന്‍ റാമായിരുന്നു ജല്ലാദ് കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ആരാച്ചാര്‍. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരായ സത്ത് വന്ത് സിങ്ങിനേയും കേഹര്‍ സിങ്ങിനേയും തൂക്കിലേറ്റിയത് കല്ലുറാമായിരുന്നു. അറുപതുപേരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ കല്ലുറാമിന്റെ കാലശേഷം മകന്‍ മുമ്മു തൊഴിലേറ്റെടുത്തു. നാലുപേരുടെ ശിക്ഷ മുമ്മു നടപ്പാക്കി. മുമ്മുവിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ ജല്ലാദ് കുടുംബത്തില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. തൊഴിലിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശം ആര്‍ക്കെന്നതില്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ തമ്മിലടിച്ചു. തര്‍ക്കം കോടതി കയറി. ഒടുവില്‍ പവന്‍ ജല്ലാദിന് ആരാച്ചാരുടെ നിയമപരമായ അവകാശം ലഭിച്ചു.

കഴുവേറ്റിയത് അഞ്ചുപേരെ

ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസിലാണ് പവന്‍ ജല്ലാദ് കൊലക്കയര്‍ കയ്യില്‍ എടുത്തത്. മുത്തച്ഛനും പിതാവും പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ അറിവായിരുന്നു കരുത്ത്. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ മനസില്‍ ശക്തി സംഭരിക്കുകയെന്നതിലുപരി മറ്റു പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരേയും നടത്തിയിട്ടില്ല. ആഗ്ര ജയിലില്‍ ബലാത്സംഗകേസ് പ്രതി ജുമ്മനെ കഴുമരമേറ്റിയാണ് തുടക്കം. മുത്തച്ഛനെ സഹായിക്കാനെത്തിയ പവന്‍ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വയമേറ്റെടുത്തു. ജയ്പൂരിലും അലഹബാദിലുമായി രണ്ടുപേരെ തൂക്കിലേറ്റി. പട്യാലയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ വധശിക്ഷയും നടപ്പാക്കി.

ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാല്‍ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ജയിലിലെത്തും. കൊലമരം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടും. ബിഹാറിലെ ബക്‌സര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന മനില കയറാണ് തൂക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുക. കുരുക്ക് പരിശോധിക്കും. കഴുത്തില്‍ കയര്‍ കുരുങ്ങി മുറിവുണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പുവരുത്തല്‍. കുറഞ്ഞ സമയത്തില്‍ മരണം സംഭവിക്കണം. പ്രതികളുടെ ഡമ്മികളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരീക്ഷണം. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അതിരാവിലെ ആയതിനാല്‍ രാത്രി ജല്ലാദിന് ഉറക്കമില്ല. പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിക്ക് ജയില്‍ മുറിയിലെത്തും.

കുറ്റവാളികള്‍ കരുണ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പവന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍. അവസാനനിമിഷവും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാന്‍ കൊതിച്ചവരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയവരില്‍ ഏറെയുമെന്ന് പവന്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. മുഖം മറയ്ക്കാനുളള കറുത്ത തുണിയുമായി സമീപിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതികള്‍ കണ്ണുകളാല്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് പോലും തോന്നും. ചിലപ്പോള്‍ ജീവിക്കാനുളള മോഹമാകാം, അല്ലെങ്കില്‍ ചെയ്തുപോയ തെറ്റില്‍ പശ്ചാത്താപമാകാം. മനസ് ഒരിക്കലും വികാരങ്ങള്‍ക്ക് അടിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കയറിനാല്‍ കൈകാലുകള്‍ ബന്ധിക്കുമ്പോള്‍ തണുത്തു മരവിച്ച ശരീരത്തിന്റെ നിസംഗത ബോധ്യപ്പെടും. കുരുക്കിടുമ്പോള്‍ അജ്ഞാതന്റെ മുഖഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത തുണിയ്ക്കുള്ളില്‍ തേങ്ങല്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവും ലിവര്‍ വലിക്കലും ഒപ്പം. ചെറിയ പിടപ്പ്. അരമണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് കൊലക്കയര്‍ വേര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ നിയമം നടപ്പാക്കിയ അഭിമാനമാണ് പവന്. എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കയര്‍ കുരുക്കിയ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പവന് കഴിയാറില്ല.

കഠിനമീ ആരാച്ചാര്‍ ജീവിതം

ആളുകള്‍ക്ക് പവന്‍ ജല്ലാദ് ഹീറോയാണെങ്കിലും വീട്ടില്‍ പ്രാരബ്ധക്കാരന്‍. മീററ്റ് ജില്ലാ ജയിലില്‍ ജോലി. ശമ്പളം വെറും അയ്യായിരം രൂപ. കാന്‍ഷി റാം കോളനിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഒറ്റമുറി വീട്ടില്‍ ഭാര്യയും ഏഴു മക്കളുമൊത്ത് ജീവിതം. അഞ്ച് പെണ്‍മക്കളും രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളും. ഇതില്‍ നാലു പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുകൊല്ലം മുന്‍പ് വരെ വെറും മൂവായിരം രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നതും അപൂര്‍വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായതിനാല്‍ ദുരിതമാണ് ജീവിതം. വെറുതെയിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് മൂവായിരം രൂപ തന്നെ അധികമെന്നായിരുന്നു ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ദാരിദ്ര്യം നിലവിളിയായപ്പോള്‍ പവന്‍ ഒറ്റായാള്‍ സമരം നയിച്ചു. ഇതോടെ ശമ്പളത്തില്‍ രണ്ടായിരം രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റിയാല്‍ ലഭിക്കുക ഇരുപത്തിയയ്യായിരംരൂപ. നിര്‍ഭയകേസില്‍ പ്രതികള്‍ നാലായതിനാല്‍ ഒരുലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് പവന്‍ ജല്ലാദ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മകളുടെ വിവാഹമാണ് മനസില്‍.

നിര്‍ഭയകേസില്‍ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് പവന്‍ ജല്ലാദാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടേയും ഒഴുക്കായി. സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വേറേയും. വീട്ടില്‍ നിന്നുതിരിയാന്‍ സ്ഥലമില്ലാതാതോടെ ഭാര്യയേയും മക്കളേയും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി. പവന്റെ ദുരിതക്കയത്തില്‍ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നവരും നിരവധി. ജയിലില്‍ സ്ഥിരം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ കുടുംബം പോറ്റാന്‍ മറ്റു തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്യാനും പവനു മടിയില്ല. കാന്‍ഷിറാം കോളനിക്കാര്‍ക്ക് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ആരാച്ചാരേയും അറിയാം.

നാലുപേരെ തൂക്കിലേറ്റുമ്പോള്‍

നിര്‍ഭയകേസില്‍ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് താനായിരിക്കുമെന്ന് ഉള്‍വിളിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പവന്‍ ജല്ലാദ് പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ നാല് കഴുമരങ്ങള്‍ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഡിസംബറില്‍ ആരാച്ചാരെ തേടി തിഹാര്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ജയില്‍ വകുപ്പിന് കത്ത് അയച്ചതോടെ താന്‍ കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ പവന്‍ ജല്ലാദിനുണ്ടായി. രണ്ട് ആരാച്ചാര്‍മാരെ വിട്ടു നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു യുപി ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ മറുപടി കത്ത്. ലക്‌നൗവില്‍ നിന്നുളള ആരാച്ചാര്‍ രോഗബാധിതനായതോടെ നാലുപേരേയും തൂക്കിലേറ്റാനുളള ദൗത്യം പവന്റെ ചുമലിലായി.

ഇന്ത്യയില്‍ ഇതിനു മുന്‍പ് ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരെ മാത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയിട്ടുളളത്. അതിനാല്‍ നാലുപേരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയെന്ന ചരിത്ര നിയോഗമാണ് ജല്ലാദിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിര്‍ഭയകേസില്‍ പ്രതികളെല്ലാം വധശിക്ഷ അര്‍ഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പവന്‍ പറയുന്നു. കൊടും ക്രൂരകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് വധശിക്ഷയാണ് മറുപടി. ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. പ്രതികള്‍ക്ക് മാപ്പ് നല്‍കുന്നതില്‍ കാര്യമില്ലെന്നും പവന്‍ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രതികളെ പോലെ ആരാച്ചാര്‍ക്കും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍.

Content Highlights: Pawan jallad gets one lakh rupees as remuneration