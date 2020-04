കോവിഡ്-19 മഹാമാരി ലോകത്തെയാകെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അതിഭീകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തികമേഖലയാകെ നിശ്ചലമായി കഴിഞ്ഞു. യു.എൻ. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികകാര്യ വിഭാഗം (യു.എ.ഡി.എസ്.) കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറക്കിയ ഒരു വിശകലനത്തിൽ ലോക സാമ്പത്തികനില ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക്‌ കൂപ്പുകുത്തുമെന്ന്‌ വിലയിരുത്തുന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചമുമ്പ് 2.5 ശതമാനം വളർച്ച കണക്കാക്കിയിരുന്നതാണ്. കോവിഡ് വൈറസ്‌ എന്തുമാത്രം ആഘാതം ഇതിനകം ലോകത്ത്‌ വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



വിറങ്ങലിച്ച് ലോകം



കോവിഡ് മഹാമാരി ആഗോള വിതരണശൃംഖലയെയും അന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരത്തെയും തകർത്തിരിക്കുന്നു. ജില്ലകളുടെപോലും അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. കോടിക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിന് രാജ്യങ്ങളെടുത്ത നടപടികൾ ലോകത്തിന്റെതന്നെ വ്യവസായമേഖലയെയും സേവനമേഖലയെയും നിശ്ചലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൊറോണ കഴിഞ്ഞ മൂന്നരമാസത്തിനകം 26 ലക്ഷം പേരെ പിടികൂടുകയും 1.80 ലക്ഷംപേരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 1918-ലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ളൂബാധയ്ക്കുശേഷം വലിയ വിപത്തുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയാണിത്. ഇത്രയും വ്യാപകമായി മുഴുവൻ വൻകരകളെയും ആക്രമിച്ച രോഗം വേറെ ചരിത്രത്തിലില്ല. കോവിഡ്-19 എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരേയൊരു വൻകര അന്റാർട്ടിക്ക മാത്രമായിരിക്കാം.



ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വികസിതരാജ്യങ്ങളെയാണ് കൊറോണ കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിച്ചത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ താണ്ഡവമാടുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചത്തെ വിവരമനുസരിച്ച് 8,21,000-ത്തിൽപ്പരം പേർക്കാണ് അവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 46,000-ത്തിൽപ്പരം പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. വികസനത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടികളായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ ആശുപത്രികൾ ശ്വാസംമുട്ടുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അവിടെ കല്ലറകൾ കിട്ടാനില്ല. ഇതുവരെ ഇറ്റലിയിൽ 24,648-ത്തിൽപ്പരം പേരാണ് മരിച്ചത്. സ്പെയിനിൽ 21,717-ത്തിലേറെപ്പേർ. ഫ്രാൻസിൽ 20,796-ത്തിലേറെപ്പേർ. ബ്രിട്ടനിൽ 18,100-ത്തിലേറെപ്പേർ. രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണവും ഇവിടങ്ങളിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കയാണ്.



എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ലോകം കീഴ്‌മേൽ മറിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നത്. ലോകം വിരൽത്തുമ്പിലെന്നും ആഗോളഗ്രാമമെന്നുംപറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച ജനത ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നാലുചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനും സമയം തികയാതെ ഓടിയിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയോ ബാക്കി. അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കാര്യമായി കുറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജാലകപ്പാളിയിലൂടെ നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാതിരുന്ന പലതും മുന്നിലെത്തുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആർത്തികാരണം എങ്ങോ പോയ്‌മറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം തിരിച്ചെത്തിയതുപോലെ...



അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ പ്രവാസിസഹോദരങ്ങൾ



പക്ഷേ, ഇതിനിടയിലും മനുഷ്യന്റെ അടക്കിപ്പിടിച്ച വേദനകളും വിതുമ്പലുകളും എല്ലായിടത്തും കാണാം, കേൾക്കാം. അതിലേറെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുപുറത്ത് താമസിക്കുന്ന, പ്രവാസികളെന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽനിന്നാണ്. ജനിച്ച നാട്ടിലേക്ക് വരാനാവാതെ, നാട്ടിലുള്ള ഉറ്റവരെ ഇനിയെന്ന് കാണുമെന്നറിയാതെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാസികളും. പിറന്ന മണ്ണിനെപ്പോലെത്തന്നെ അവർക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് പോറ്റമ്മനാടും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ, വിശേഷിച്ച് മലയാളികൾ ലോകത്തിന്റെ പലകോണിലായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബം പോറ്റാൻവേണ്ടിയാണെങ്കിലും അവർ അവിടെനിന്ന് വിയർപ്പൊഴുക്കി നേടിയ വിദേശനാണ്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഇന്നത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സഹായംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരു ആപത്ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങാനും ഉറ്റവരുടെകൂടെ ചേരാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അവർക്കുനേരെ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവർക്ക്‌ തോന്നിയാൽ അത്‌ഭുതമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ഡൗൺ കഴിയുന്നതുവരെ എല്ലാവരും അവർ ഉള്ളസ്ഥലങ്ങളിൽത്തന്നെ തുടരുക എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അന്യനാട്ടിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യവസ്ഥയുടെ കാഠിന്യം എത്രമേൽ ഭീകരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് വിദേശത്തുള്ള, വിശേഷിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള മലയാളികളുടെ കാര്യം. ഗൾഫ് പ്രവാസികളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരാണ്. എട്ടും പത്തും പേരുടെ ഒറ്റമുറിയിലെ ജീവിതം, ഒന്നോ രണ്ടോ ശൗചാലയങ്ങൾ, വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകൾ -ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഗൾഫുകാരൻ. അപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിലും ചിന്തയിലും വീട്ടുകാരും നാടുംമാത്രം. അതേസമയം, നാട്ടിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ചലനങ്ങളും നാട്ടുകാരെക്കാൾ അതിശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഗൾഫ് മലയാളികൾ. അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം ഒരുക്കമാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആശ്വാസംനൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നയത്തിനനുസരിച്ചുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനും നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാവൂ.



അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിസ്സഹായരായി അവർ



ഉപജീവനംതേടി ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളിവിദ്യാർഥികളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ െഡവലപ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ (സി.ഡി.എസ്.) 2019-ലെ കണക്കുപ്രകാരം 21.22 ലക്ഷം പേരാണ് വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ പഠനത്തിൽ പെടാതെപോയവരും ലക്ഷങ്ങളുണ്ടാവാം. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്ക് ഇപ്പോഴും സി.ഡി.എസിന്റെ പക്കലില്ല. വിദ്യാർഥികൾ, സന്ദർശകവിസയിൽ പോയവർ എന്നിവരും ഈ കണക്കിൽ വരുന്നില്ല. സി.ഡി.എസിന്റെ കണക്കിൽപ്പെട്ട വിദേശമലയാളികളിൽ 89.1 ശതമാനവും (18.94 ലക്ഷം) ഗൾഫ് നാടുകളിലാണ്. ഇതിൽത്തന്നെ യു.എ.ഇ.യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ. 8.3 ലക്ഷം. ആകെ വിദേശമലയാളികളുടെ 39 ശതമാനവും യു.എ.ഇ.യിലാണെന്ന് ചുരുക്കം. സൗദി അറേബ്യയിൽ 4.87 ലക്ഷം, ഖത്തറിൽ 1.85 ലക്ഷം, ഒമാൻ 1.82 ലക്ഷം, കുവൈത്തിൽ 1.27 ലക്ഷം, ബഹ്‌റൈനിൽ 81,153 എന്നിങ്ങനെയാണ് മലയാളികളുടെ കണക്ക്. എല്ലായിടത്തും മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുതലാവാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതകളും. കാരണം, നിത്യേന ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സന്ദർശകവിസയിൽ എത്തിയിരുന്നതും ഇവിടെ തൊഴിൽതേടുന്നവരുമായ ആയിരങ്ങൾ ഈ കണക്കുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല.



ഒരു ലക്ഷത്തിപതിനായിരം കോടി രൂപയോളമാണ് ഓരോ വർഷവും പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന വിദേശനാണ്യം. കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ ഇരുപതുശതമാനത്തോളം വരുമിത്. അത്രയും സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിസ്സഹായരായി വിതുമ്പലോടെ കഴിയുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിക്കിട്ടാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഇവരിലുണ്ട്. കോവിഡ്‌ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച പരിഭ്രാന്തി കേവലം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളതല്ല. ഇനി നാളെയെന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യവും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഭീതിയും അവരെ ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്നു. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടവരും എങ്ങനെ ഇനി അവിടെ ജീവിക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ്. നാട്ടിലേക്കുപോയാൽ എന്തുചെയ്യുമെന്ന വലിയ ചോദ്യവും ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.



ഓരോദിവസം കഴിയുന്തോറും അവരുടെ ഭീതിയും കണ്ണീരും തീരാവേദനയും പെരുകിവരുകയാണ്. അത്യാവശ്യമരുന്നുകളും നാട്ടിലെ തുടർചികിത്സയും ലഭ്യമാകാത്തവർ, ഗർഭിണികൾ, സന്ദർശകവിസയിലെത്തി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായവർ, ഭക്ഷണംപോലും ശരിയായി കിട്ടാത്തവർ, വേതനം കുറഞ്ഞതോടെ കുടുംബവുമായി നട്ടംതിരിയുന്നവർ, ഫീസ് അടയ്ക്കാനാവാതെ സ്കൂളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽനിന്ന് പുറത്തായ കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ പിറന്ന മണ്ണിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടണഞ്ഞാൽമതിയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഓരോ ദിവസവും നല്ലവാർത്തകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ അവിടെ.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുഗതാഗതസംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമാണ്. വിമാനയാത്രകൾക്കും വിലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളിൽ ചില ഇളവുകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നൽകിവരുന്നു. വളരെ അത്യാവശ്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകവിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാനും പ്രയാസപ്പെടുന്ന സ്വന്തംപൗരന്മാരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെക്കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ആ നടപടികൾ സാമാന്യമര്യാദമാത്രമാണ്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് നിത്യവും ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പൗരന്മാരെ വിമാനങ്ങളയച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയും കേരളവും നൽകിയ കരുതലിന്റെയും ചികിത്സയുടെയും മേനിപറഞ്ഞ് അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും വാഴ്ത്തുകളായി നാം കൊട്ടിപ്പാടുന്നു ഇപ്പോഴും. അവർക്ക് മെമന്റോകൾ നൽകി നാം ആഘോഷപൂർവം അവരെ യാത്രയാക്കുന്നു.



ആശങ്കകളകറ്റണം, കണ്ണീരൊപ്പണം



ഇന്ത്യയിലെ വിലക്കുകൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വീഴ്‌ത്തുന്നു കണ്ണീരിന് കണക്കില്ല. ചരക്കുവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ വിമാനങ്ങളിൽ കേവലമൊരു ചരക്കുമാത്രമായി മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെപ്പോകാനോ നാട്ടിൽ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനോ ആവാതെ ഉറ്റവർ അവിടെ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു. നാട്ടിൽ ഉറ്റവർ മരിച്ചാൽ അന്തിമോപചാരമർപ്പിക്കാനോ അന്ത്യചുംബനം നാൽകാനോ ആവാതെ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ വിതുമ്പലോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു പ്രവാസലോകത്തുള്ള ഉറ്റവർ. ഇത്തരം കണ്ണീർക്കഥകൾ അനേകമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പ്രവാസലോകത്ത്. നാട്ടിലുള്ള ഉറ്റവർക്ക് അവസാനമായൊന്ന് കാണാൻപോലുമാകാതെ ചിലർ ഗൾഫിലെ മരുഭൂമിയിൽത്തന്നെ മണ്ണോടുചേർന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും വിലക്കുകളിൽ ചില ഇളവുകൾ വരുത്താനാവില്ലേ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെ തുടർചികിത്സയും മരുന്നുകളും കിട്ടാതെയും ഒട്ടേറെ മരണങ്ങൾ ഇതിനകം ഗൾഫ് നാടുകളിലുണ്ടായി. കോവിഡിനെ പേടിച്ചും ആശങ്കപ്പെട്ടും ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ മറുനാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നതും ഭാവിയോർത്തുമെല്ലാം മാനസിക പിരിമുറുക്കത്താൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം ഭീതി കൂടാൻതന്നെയാണ് സാധ്യത.



സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകാത്ത രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് യു.എ.ഇ. നേരത്തേ വിദേശരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കുവൈത്തും ബഹ്‌റൈനും അനധികൃത താമസക്കാർക്ക് പൊതുമാപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിലെ ജനസാന്ദ്രത കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിരുന്നു ഇത്തരം നടപടികൾ.



തിരിച്ചൊഴുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണണം



സൗദി അറേബ്യയിൽ നിതാഖാത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. കോവിഡ്-19 സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപോലുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുതന്നെയാവും. ഗൾഫ് നാടുകളിലെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആ തിരിച്ചൊഴുക്ക് (റിവേഴ്‌സ് മൈഗ്രേഷൻ) നാം കാണാതെ പോകരുത്. അത് നേരിടാനുള്ള ആസൂത്രണം ഇപ്പോൾത്തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാഗ്രഹിച്ച ഒട്ടേറെ പൗരന്മാരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകവിമാനങ്ങളയച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.എ.ഇ.യിൽ ഇപ്പോഴിതാ ഫിലിപ്പീൻസിനുപിന്നാലെ പാകിസ്താനും അത്യാവശ്യക്കാരായ പൗരന്മാരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്തരം ആലോചനകളൊന്നുമില്ല. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ്ഭീതികാരണം നിശ്ചലമായിട്ട് ഒരുമാസത്തോടടുക്കുന്നു. ഇനിയും എത്രനാൾ ഇങ്ങനെയെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും നിശ്ചയവുമില്ല. ജോലിയോ വേതനമോ ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇവിടെയുണ്ടിപ്പോൾ. ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ വേതനമില്ലാത്ത അവധിനൽകുകയോ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽപ്പിന് ക്ലേശിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വലിയ മാനസികസമ്മർദത്തിലൂടെയാണ് പ്രവാസികൾ കടന്നുപോകുന്നത്. അതിൽ സാധാരണക്കാരനും തൊഴിലുടമയുമുണ്ട്. മിക്കവരും ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നതുതന്നെ തീരാത്ത പ്രാരബ്ധങ്ങൾ കാരണമാണ്.



യു.എസിലും യൂറോപ്പിലുമുള്ള മലയാളികൾ



അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാളികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റുമായി ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നില ഗൾഫിലെ മലയാളികളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗൾഫിലെ മലയാളികൾക്ക് അവിടെ പൗരത്വം ലഭിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് ആശ്രയം മാതൃരാജ്യമായ ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്.

എന്നാൽ, അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ധാരാളം ഇന്ത്യൻവംശജർ അവിടെ പൗരത്വമോ സ്ഥിരംതാമസാനുമതിയോ എടുത്തവരാണ്. എന്നാൽ, പൗരത്വമോ ഗ്രീൻകാർഡോ സ്ഥിരംതാമസാനുമതിയോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും അതിൽ താത്പര്യമില്ലാത്തവരുമായ ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പമെത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായ മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ എയർ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചുവരാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഇന്ത്യയിലെ അധികൃതരുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



നാട്ടിലേക്കുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യാ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അവരെ മറുനാടുകളിൽ ആശങ്കാകുലരായി കഷ്ടപ്പെടാൻ വിടരുത്. ആശ്രയമായി അമ്മയായ മാതൃരാജ്യമുണ്ട് എന്നവർക്കു തോന്നണം. അത് മറുനാട്ടിൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമാണ്; അന്തസ്സും അഭിമാനവുമാണ്.



അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണം



കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികമേഖലയെയും സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തെയും കീഴ്‌മേൽ മറിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയങ്ങളും സർക്കാരുമെല്ലാം പരമാവധി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നിത്യവും പെരുകുന്ന രോഗബാധിതർ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും അപര്യാപ്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരാശരി രണ്ടായിരം പേരിലാണ് വിവിധ ഗൾഫ് നാടുകളിലായി കോവിഡ്-19 രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ജനസംഖ്യപോലെത്തന്നെ ആനുപാതികമായും ഇന്ത്യക്കാരും മലയാളികളുമാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഗൗരവപൂർണമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഘട്ടമാണിത്. പലയിടത്തും ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റുമൊന്നും വേണ്ടത്ര കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന പരാതികളുയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, പ്രവാസലോകത്തെ നമ്മുടെ സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെയും അവയുടെ പ്രവർത്തകരുടെയും നിസ്വാർഥസേവനത്തെ എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും അധികമാവില്ല. അവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന പ്രവാസി മലയാളിവ്യവസായികളുടെ പ്രവർത്തനവും സർക്കാർ ഇടപെടലുകളെക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുപറയാതെ വയ്യ. നാട് എന്നത് പ്രവാസിക്ക്, വിശേഷിച്ചും ഗൾഫുകാരന് ഒരു വിശ്വാസവും ആശ്വാസവുമാണ്. നാടിന്റെ കരുതലാണ് ഇന്ന് അവൻ ഏറെ മോഹിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്ന വിശ്വാസം അവന് നൽകുന്നതും പിറന്ന മണ്ണിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ കരുതലിൽനിന്നാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസം അവന് പകരേണ്ട സമയമാണിത്. അതിന് ഇനിയും വൈകരുത്. പ്രവാസികളുടെ കണ്ണുനീർ കേരളവും ഇന്ത്യയും കാണാതെ പോകരുത്. ഇത് ഗൾഫ് മലയാളിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്കുപുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇപ്പോൾ നാടിന്റെ തണൽ മോഹിക്കുന്നുണ്ട്.

