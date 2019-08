നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രഥമ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു ശേഷം പാര്‍ലമെന്റിന് വെളിയില്‍ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടി. '' അല്ല , ഇങ്ങള് എപ്പോഴാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ''

കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുനയില്‍ നിന്ന് സ്വാമി ഒഴിഞ്ഞുമാറി. 'അത് വിട്. ബജറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? '' '' വിരസം ''കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മറുപടി ഒരു വാക്കില്‍ ഒതുക്കി. '' വിരസം മാത്രമോ?''സ്വാമിയുടെ മറുപടിയില്‍ മയം ഒട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ''ഓക്കാനം വന്നു. ''

നിര്‍മ്മല മാത്രമല്ല മുന്‍ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ജെയ്റ്റ്ലിയും സ്വാമിയുടെ കണ്ണില്‍ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരല്ല. ഈ ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയാവാന്‍ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് താന്‍ മാത്രമാണെന്നാണ് സ്വാമി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന നിരവധി ആളുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ധനകാര്യ വിദഗ്ധനല്ല സ്വാമി എന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്ത എതിരാളികള്‍ പോലും പറയില്ല.

ഹാര്‍വാഡില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ സ്വാമി പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് നോബേല്‍ ജേതാക്കളായ വിശ്രുത ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പോള്‍ സാമുവല്‍സണും സൈമണ്‍ കുസ്നറ്റ്സിനും കീഴിലാണ്. അതിനും മുമ്പ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പ്രയോക്താവ് പി സി മഹലനോബിസുമായി സ്വാമി ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇന്ത്യന്‍ അക്കാദമിക ലോകം ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. പക്ഷേ, സ്വാമിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വൈദഗ്ദ്യം ഇതുവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ബിജെപി തയ്യാറായിട്ടില്ല.

വാജ്പേയിയുമായുള്ള ഉടക്കാണ് സ്വാമിയെ ബിജെപിയില്‍ നിന്നകറ്റിയത്. 1977 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജനതാപാര്‍ട്ടി മന്ത്രിസഭ രൂപവത്കരിച്ചപ്പോള്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് സ്വാമിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മൊറാര്‍ജി ദേശായിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അടല്‍ബിഹാരി വാജ്പേയി തനിക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്തെന്നും അങ്ങിനെയാണ് താന്‍ മൊറാര്‍ജി മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും പുറത്തായതെന്നും സ്വാമി തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1980 ല്‍ ജനസംഘ് രൂപം മാറി ബിജെപിയായപ്പോള്‍ വാജ്പേയിയായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയിലെ അനിഷേധ്യ നേതാവ്. ബിജെപിയില്‍ സ്വാമിയുണ്ടാവരുതെന്ന് വാജ്‌പേയി കര്‍ക്കശ നിലപാടെടുത്തു. സ്വാമി ജനതാപാര്‍ട്ടിയില്‍ തുടര്‍ന്നു.

1998 ല്‍ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയെ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമി ഇതിനുള്ള പ്രതികാരം വീട്ടിയത്. 1999 ല്‍ വാജ്പേയി വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ സ്വാമി അതിലുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പണ്ഡിതവര്യന്മാര്‍ക്കറിയാമായിരുന്നു. അനാരോഗ്യം മൂലം വാജ്പേയി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയശേഷം 2013 ല്‍ മാത്രമാണ് സ്വാമിക്ക് ബിജെപിയില്‍ എത്താനായത്. 2014 ല്‍ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോള്‍ ധനമന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വാമി ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലം മുതലേ സ്വാമിക്ക് മോദിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അന്ന് ഇന്ദിരാ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒളിപ്പോരാട്ടത്തിനിടയില്‍ പലകുറി ഗുജറാത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്ന സ്വാമിയെ സദാ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ആര്‍ എസ് എസ് പ്രചാരകന്‍ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന നരേന്ദ്ര ദാമോദര്‍ദാസ് മോദിയായിരുന്നു. ഇന്ദിരയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പാര്‍ലമെന്റിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത സ്വാമി അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിര്‍ത്തവരുടെ ഹീറോമാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു.

സ്വാമിയുടെ ആരാധകരില്‍ മോദിയുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും മോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയില്‍ സ്വാമിയുണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ, ധനമന്ത്രിയായത് ജെയ്റ്റ്ലിയാണ്. വാജ്പേയിയെപ്പോലെ തന്നെ സ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവാണ് ജെയ്റ്റ്ലിയും. 2019 ല്‍ ജെയ്റ്റ്ലി അനാരോഗ്യത്തെതുടര്‍ന്ന് മന്ത്രിയാവാതെ മാറിനിന്നപ്പോള്‍ സ്വാമി ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒരിക്കല്‍ കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ, മോദി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിര്‍മ്മല സീതാരാമനെയാണ്.

അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ജ്ഞ്രനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സ്വാമി തഴയപ്പെടുന്നു എന്നത് തീര്‍ച്ചയായും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. സ്വാമി ആരുടെയും അടിമയല്ല എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ആദ്യ ഉത്തരം. ബിജെപിയില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവി സ്വാമിയാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടാവാനിടയില്ല. ബുദ്ധിജിവികള്‍ പൊതുവെ വാഴാത്ത ഇടമാണ് ബിജെപി എന്നൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട്. മോദിക്കായാലും അമിത്ഷായ്ക്കായാലും ബുദ്ധിജീവികളോട് വലിയ കമ്പമില്ല. പാര്‍ട്ടിയേക്കാള്‍ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളെ ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും നിലപാട്.

സംഘപരിവാറുമായി സ്വാമിക്ക് ഒരു തരം പ്രണയ - വിദ്വേഷ ബന്ധമാണുള്ളത്. 1974 ല്‍ ജനസംഘാണ് സ്വാമിയെ ആദ്യമായി രാജ്യസഭയിലെത്തിച്ചത്. പക്ഷേ, വാജ്പേയിയുമായുള്ള അകല്‍ച്ച സ്വാമിക്ക് സംഘപരിവാറിലും ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ പരിവാര്‍ കുടുംബത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ച് സ്വാമിയുടെ ഭാര്യ റൊക്സ്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2000ല്‍ ഫ്രണ്ട്ലൈനില്‍ ആര്‍ എസ് എസിനെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമി എഴുതിയ ലേഖനം അത്രയെളുപ്പത്തിലൊന്നും നാഗ്പൂരിലുള്ളവര്‍ക്ക് മറക്കാന്‍ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാജീവ്ഗാന്ധിയുമായി സ്വാമിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഴമാര്‍ന്ന സൗഹൃദവും പരിവാറിന് തലവേദനയായിരുന്നു.

പക്ഷേ, സ്വാമിയെ അങ്ങിനെയങ്ങ് കൈവിടാനും പരിവാറിന് കഴിയില്ല. ഹിന്ദുത്വയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പ്രചാരകനാണ് സ്വാമി. സോണിയയോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള സ്വാമിയുടെ ശത്രുതയും വിഖ്യാതമാണ്. എതിരാളികളെ നിയമപരമായി വേട്ടയാടാനുള്ള സ്വാമിയുടെ കഴിവും പരിവാറിന് അവഗണിക്കാനാവില്ല. സ്വാമി സുപ്രീംകോടതിയില്‍ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് ടു ജി കുംഭകോണത്തില്‍ എ രാജയെയും കനിമൊഴിയെയുമൊക്കെ ജയിലിലെത്തിച്ചതും തുടര്‍ന്ന് യുപിഎയുടെ പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതും. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സ്വാമിയെ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലെത്തിക്കാന്‍ പരിവാര്‍ തയ്യാറായത്.

പക്ഷേ, സ്വാമിയെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന് മോദിക്ക് നന്നായറിയാം. സ്വയം ചൗക്കിദാറായി അവരോധിച്ചുകൊണ്ട് മോദി നടത്തിയ നീക്കത്തില്‍ പങ്കുചേരാതിരിക്കാന്‍ ധൈര്യം കാട്ടിയ ബിജെപിയിലെ ഒരേയൊരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് സ്വാമിയായിരുന്നു. താന്‍ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നും തനിക്ക് ചൗക്കിദാറാവാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും തുറന്നടിക്കാന്‍ സ്വാമിക്കൊരു മടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാമിയെ മന്ത്രിസഭയില്‍ എടുക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്ന ഒരാള്‍ ചന്ദ്രശേഖറാണ്. സ്വാമിയെയെന്നല്ല ഏതു ബുദ്ധിജീവിയെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ചന്ദ്രശേഖറിനറിയാമായിരുന്നു.

സ്വാമിയെ മന്ത്രിസഭയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ മോദി പണ്ടേ എടങ്ങേറിലാവുമായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ ബിജെപിയില്‍ കുറവല്ല. ഹാര്‍വാഡ് ബന്ധങ്ങളും ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ബ്രാ്ഹ്മണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശാലമായ നെറ്റ്വര്‍ക്കും സ്വാമിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതല്‍ അകറ്റാതെ ഒരു കൈപ്പാടകലെ സ്വാമിയെ നിര്‍ത്തുക എന്ന നയമാണ് മോദി പിന്തുടരുന്നത്. തന്നോട് നൂറുശതമാനം വിധേയത്വമുള്ളവരെ മാത്രമേ മോദിക്ക് മന്ത്രിസഭയില്‍ ആവശ്യമുള്ളു. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ബുദ്ധിജീവികള്‍ മോദി - ഷാ - ദോവല്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന് പുറത്താണ്.

പണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ മോദിക്കെതിരെ സ്വാമി ഒരു കൈനോക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു കലാപം അതും മോദി - ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ, താന്‍ കൂട്ടിയാല്‍ കൂടുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് സ്വാമി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിജെപിക്കുള്ളിലെ അവഗണന തത്ക്കാലത്തേക്ക് സഹിക്കുകയല്ലാതെ സ്വാമിയുടെ മുന്നില്‍ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ജസ്വന്ത് സിങ്ങും യശ്വന്ത്സിന്‍ഹയും അരുണ്‍ജെയ്റ്റ്ലിയും നിര്‍മ്മല സീതാരാമനും കയറിപ്പറ്റിയ നോര്‍ത്ത്ബേ്ളാക്കിലെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരിപ്പിടം സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലികേറാമലയായി തുടരുമെന്നര്‍ത്ഥം.

