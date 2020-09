അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ അദ്ദേഹമെത്തിയത് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു മുമ്പുമാത്രമാണ്. അത് പദവിക്കുവേണ്ടിയോ അംഗീകാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രപുനർനിർമാണത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഓരോ അടിയും പോരുതിയാണ് വന്നത്. പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തരണംചെയ്ത്. ഭരണപരമായ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള മുന്നേറ്റം.

ഭൂകമ്പം കടപുഴക്കിയ ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അരങ്ങേറ്റം. ഓരോ പടവും കെട്ടിപ്പടുത്ത വർഷങ്ങൾ. ദുരാരോപണങ്ങളെ മികവുറ്റ ഭരണത്താൽ നിശ്ശബ്ദമാക്കിയ ശൈലി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നു.

സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക ഉത്തരവാദിത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഗുണോത്സവ്, പെൺകുട്ടികളുടേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രാധാന്യംനൽകുന്ന ശാലാ പ്രവേശനോത്സവം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഇന്നതെത്തിനിൽക്കുന്നു.

ദശാബ്ദങ്ങളായി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിഫലമായി മുറവിളികൂട്ടുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളമുയർത്തുന്നതിനും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധയേകിയ നേതാവ്. ‘ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനും ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്’ ബിസിനസിനും പരിഗണന നൽകിയ ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും നായകൻ. സാധാരണക്കാർക്കായി എന്നും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. വിശിഷ്യാ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി. രാജ്യമെമ്പാടും നിർമിക്കപ്പെട്ട പതിനൊന്നുകോടി ശൗചാലയങ്ങളും ആർത്തവകാല ശുചിത്വമാർഗനിർദേശങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ഭാരതസ്ത്രീകൾക്ക് അഭിമാനമേകി.

സംരംഭകസ്വപ്നങ്ങൾ കരിഞ്ഞുപോയവർക്ക്‌ മുദ്ര ലോൺ ലഭ്യമാക്കി, ദരിദ്രരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന കൊണ്ടുവന്നു. 6000 ജനൗഷധികേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി പത്തുകോടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും: ‘‘നാമിടെ വന്നത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ്. അധികപ്രയത്നംവഴി നമുക്കത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.’’ കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷംകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മാറിയത് അങ്ങനെയാണ്‌. ഉജ്ജ്വൽ യോജനയും ജൻ ധൻ യോജനയും ജനകോടികളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. എല്ലാ വേദികളിലും ചർച്ചയാവുന്ന പേര്... ഏഴുപതിറ്റാണ്ടിന്റെ അർഥപൂർണമായ ജീവിതം... പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരൻ.

