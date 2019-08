നെഹ്രു കുടുംബം വിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു കളിയുമില്ല. പ്രതിസന്ധിയുടെ മുനമ്പുകളില്‍ അഭയവും അത്താണിയും നെഹ്രുകുടുംബം തന്നെയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരിക്കല്‍ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അലട്ടുന്ന 72 കാരിയായ സോണിയയെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രായോഗികതയുടെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. എളുപ്പത്തില്‍ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടിയാണിത്. ഈ വഴി എപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിനു മുന്നിലുള്ളതാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്രയും സമയമെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മണ്ണില്‍ തലപൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ നിന്ന് സോണിയയും രാഹുലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോവുന്നു. പാര്‍ട്ടി മേധാവിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തക സമിതിക്ക് പൂര്‍ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനാണീ ഇറങ്ങിപ്പോക്കെന്ന് വിശദീകരണം. ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തരം കളികള്‍ കളിക്കുന്നത്. സോണിയയും രാഹുലും ഇറങ്ങിപ്പോവുമ്പോഴും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി യോഗത്തില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ബേബി എന്തിനാണിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചീപ്പാവുന്നത്?

ശനിയാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗം അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. എല്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായും ഈ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഒടുവില്‍ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും എത്തിച്ചേര്‍ന്നത് ഒരു പേരിലേക്കാണ് - രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ രാഹുല്‍ വഴങ്ങിയില്ല. അപ്പോള്‍ പി ചിദംബരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി സോണിയയുടെ പേര് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. സോണിയയുടെ വിശ്വസ്തനും വിധേയനുമായ അന്തോണിച്ചന്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ എതിര്‍ക്കാനായി എഴുന്നേറ്റെന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയില്‍ നടന്നതെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എ എന്‍ ഐയുടെ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ശര്‍മ്മ പറയുന്നത്. ഈ പ്രഹസനം ഇനിയും തുടര്‍ന്നാല്‍ അലമ്പാവും എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാവാം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എഴുന്നേറ്റ് അന്തോണിച്ചനോട് അവിടെ ഇരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. സോണിയ തന്നെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റാവണമെന്നും വേറെ വഴിയില്ലെന്നും സിന്ധ്യ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനമായി. പ്രവര്‍ത്തക സമിതി ഒന്നടങ്കം കൈയ്യടിച്ച് സോണിയയെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റാക്കുകയും അതിനകം ചൂടാറിയിരുന്ന ചായ കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.





നെഹ്രു കുടുംബത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കരുത് പുതിയ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ എന്നാണ് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞത്. ഈ ശാഠ്യമാണ് വാസ്തവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിഷമസന്ധിയിലാക്കിയത്. 1998 മുതല്‍ 2017 വരെ സോണിയ ആയിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അതിനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് സാക്ഷാല്‍ നെഹ്രു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ മകള്‍ ഇന്ദിര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ഇന്ദിര പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 1959 ലാണ് കേരളത്തിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ നെഹ്രു സര്‍ക്കാര്‍ പിരിച്ചുവിട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് നെഹ്രു കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് അത്രയെളുപ്പത്തിലൊന്നും ഒരു മോചനമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരിയും ചുമടുമാണ് നെഹ്രു കുടുംബം. കുടുംബ പുരാണം ബാദ്ധ്യതയാവുമ്പോള്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വരപ്രസാദവുമാണ്. കര്‍ണ്ണന് കവച കുണ്ഡലങ്ങള്‍ എന്നപോലെയാണ് നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നെഹ്രു കുടുംബം. കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ പാണ്ഡവര്‍ വിജയം നേടുന്നത് കര്‍ണ്ണനില്‍ നിന്നും ഈ കവച കുണ്ഡലങ്ങള്‍ സൂത്രത്തില്‍ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. നെഹ്രുകുടുംബമില്ലാത്ത ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം പോലെ സംഘപരിവാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് നെഹ്രുവിനെ തുടച്ചു നീക്കുകയെന്നതാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ എക്കാലത്തേയും ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.

നെഹ്രുകുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് സംഘപരിവാര്‍ അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കാലത്തും പിന്നോട്ട് പോവില്ല. ഈ കെണിയിലാണ് രാഹുല്‍ മൂക്കും കുത്തി വീണത്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തകര്‍ന്നപ്പോഴേക്കും പടക്കളത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറാന്‍ രാഹുല്‍ തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചത് സംഘപരിവാറിനെയായിരിക്കും. 2004 മുതല്‍ 2019 വരെയുള്ള 15 കൊല്ലങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി എന്ന നേതാവില്‍ നടത്തിയ നിക്ഷേപം ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. ആ നിക്ഷേപമാണ് പൊടുന്നനെ തകര്‍ന്ന് തരിപ്പണമായത്. പലിശ മാത്രമല്ല മുതലും ഒറ്റയടിക്ക് തുലഞ്ഞുപോവുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ഇതിപ്പോള്‍ ആശ്വാസവും സാന്ത്വനവും തേടി കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും നെഹ്രുകുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു.

കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവാണ് സോണിയ. നരസിംഹറാവു കുളമാക്കിയ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസിനെ തുടര്‍ച്ചയായി പത്തുകൊല്ലം അധികാരത്തിലിരുത്താന്‍ സോണിയയുടെ നേതൃത്വത്തിനായി എന്നത് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. 2004 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണ്ടെന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് സോണിയ നടത്തിയ കരുനീക്കം പോലെ സംഘപരിവാറിനെ വിഷമിപ്പിച്ച മറ്റൊരു സംഗതി സമീപകാല ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ, 2004 നും 2019 നുമിടയില്‍ ഗംഗയിലും യമുനയിലും മാത്രമല്ല ഗൊദാവരിയിലും കാവേരിയിലും വെള്ളമൊരുപാട് ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും നയിച്ച ബിജെപിയല്ല മോദിയും അമിത്ഷായും നയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ബിജെപി. കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ മാത്രമല്ല വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് പുതിയ ബിജെപി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പിന്മാറ്റത്തിനും ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവിനും ഇടയില്‍ വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമായ സമയമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടമായത്.

നെഹ്രുകുടുംബമില്ലാതെ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മുന്നോട്ടുപോവാനാവില്ലെന്നത് ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു കര്‍മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോണിയ എന്ന ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റിന് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിയാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ആര്‍ക്കുമെതിരില്ലാത്ത ഒരാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ്. പ്രിയങ്കയെ എപ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റാക്കണം എന്നതാവും സോണിയ നേരിടുന്ന അടുത്ത ധര്‍മ്മസങ്കടം. പ്രായോഗികതയുടെ കളിക്കളത്തില്‍ ഇത്തരം ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങള്‍ ആര്‍ഭാടമാണെന്ന് പണ്ട് ചാണക്യന്‍ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംശയമെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സാക്ഷാല്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചാല്‍ മതിയാവും. നാട്യങ്ങള്‍ ആരെയും ഒരിടത്തും എത്തിക്കില്ല എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ.

