മോത്തിലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ മകനെന്ന വിശേഷണം ജവഹര്‍ലാലിന് അലങ്കാരമായിരുന്നു. ചന്ദനത്തിന് സുഗന്ധമെന്നതുപോലെ അത് ജവഹറില്‍ ഉള്‍ച്ചേരുകയും കരുത്തും തുണയുമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദിരയ്ക്കും സഞ്ജയിനും രാജീവിനും ഈ കുടുംബ മഹിമ വലിയ പിന്‍ബലമായിരുന്നു. 1984 ല്‍ ഇന്ദിര കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മകന്‍ രാജീവ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനത അസ്വാഭാവികമായൊന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല. പക്ഷേ, രാഹുല്‍ഗാന്ധിയിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ കുലവും കുടുംബവും അടിത്തറയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ബാദ്ധ്യതയുമാവുന്നു. നെഹ്രു കുടുംബാംഗം എന്ന സവിശേഷ അസ്തിത്വമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവിയിലേക്ക് രാഹുലിനെ എത്തിച്ചതെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ വല്ലാത്ത കാലത്ത് രാഹുലിന് പൈതൃകവും തറവാട്ടുമഹിമയും ചുമടും ഭാരവുമാവുകയാണ്.

ഈ നിഴലില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഇപ്പോള്‍. മോദിക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം മാത്രമല്ല അത്. കെണിയും പ്രലോഭനവുമാവുന്ന സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആന്തരീകമായൊരു കലഹം കൂടി രാഹുലിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുകയും നിര്‍വ്വചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഹുലിനെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അത് കുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റാനാണ് മോദി ഇഷ്ടപ്പെടുക. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പോരാട്ടമാണത്. കെ കരുണാകരനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം മക്കളായ മുരളിക്കും പത്മജയ്ക്കുമെതിരെയാവുന്നതിലെ സാദ്ധ്യതകള്‍ സിപിഎം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെയാണത്. ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന ആക്ഷേപം പോലെ ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഒരു നേതാവിനെ എളുപ്പത്തില്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റൊരായുധമില്ല. കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നീണ്ട 40 കൊല്ലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിപ്പുറവും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര കിട്ടാക്കനിയായി തുടരുന്ന എം കെ സ്റ്റാലിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ മതിയാവും.

2004 ല്‍ ആദ്യമായി എംപിയാവുമ്പോള്‍ രാഹുലിന് 34 വയസ്സാണ് പ്രായം. 40 ാമത്തെ വയസ്സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആളാണ് പിതാവ് രാജീവ്. സോണിയാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണ്ടെന്നുവെച്ചപ്പോള്‍ 2004 ല്‍ രാഹുലിന്റെ പേര് എവിടെയും ഉയര്‍ന്നു വന്നില്ല. അതേസമയം മന്‍മോഹന്റെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാഹുലിന് എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ കെണിയില്‍ രാഹുല്‍ വീണില്ല. രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും രാഹുല്‍ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു. ഈ പത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ കളഞ്ഞുകുളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭരണപരമായ പരിചയത്തിനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് രാഹുല്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന വാദമാണിത്. കുടുംബ മഹിമയുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാവുമ്പോള്‍ തന്നെ കാലത്തിനും ചരിത്രത്തിനും മുന്നില്‍ അതൊരു വിഷമസന്ധിയാവുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് രാഹുലിനുണ്ടായി എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.

ഇന്നിപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ രാഹുലിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം പ്രധാനമന്ത്രി പദമല്ലെന്നും ബിജെപിയെയും മോദിയെയും പുറത്താക്കലാണെന്നും രാഹുലിന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയാവുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മിക്കയിടത്തും കോണ്‍ഗ്രസ്സല്ല പ്രബലശക്തിയെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കളിയാണത്. 2024 ആയിരിക്കാം രാഹുലിന്റെ വര്‍ഷമെന്ന നിരീക്ഷണം ഉയരുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്.

മൂന്നു മൂഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍

രാഹുലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നു മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളുണ്ട്. 2013 സപ്തംബറില്‍ ഡെല്‍ഹിയിലെ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഒഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തിയ നാടകീയ നീക്കമാണ് ആദ്യത്തേത്. അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് മാക്കന്‍ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് കയറിവന്നശേഷം രാഹുല്‍ മന്‍മോഹന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് വലിച്ചുകീറിയെറിയുകയായിരുന്നു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് മന്‍മോഹന്‍സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ അന്നാ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നത്. അധാര്‍മ്മികതയുടെ വലിയൊരു നിഴല്‍ അതിനു മേലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഓര്‍ഡിനന്‍സിന്റെ കോപ്പികള്‍ കീറിയെറിഞ്ഞ രാഹുലിന്റെ പ്രവൃത്തി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയല്ല ഇകഴ്ത്തപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. കുലമഹിമയുടെ തണലില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍ നടത്തിയ ധാര്‍ഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ പ്രകടനമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനത അതിനെ കണ്ടത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ടി അഞ്ജയ്യയെ രാജീവ്ഗാന്ധി അപമാനിച്ചതിന്റെ കയ്പുനിറഞ്ഞ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഈ പ്രകടനം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന ശക്തനായ നേതാവിനെ അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത രാഹുലിന്റെ ഈ നീക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. താനാണ് നേതാവ് എന്ന ധാര്‍ഷ്ട്യം നിറഞ്ഞൊരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത്. 1983 ല്‍ ആന്ധ്ര ജനത രാജീവിന് മറുപടി നല്‍കിയത് എന്‍ ടി രാമറാവു എന്ന സിനിമാതാരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. 2014 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ള ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ഡെല്‍ഹി പ്രസ്‌ക്ലബ്ബിലെ മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അഹങ്കാരവും ധാര്‍ഷ്ട്യവും ജനാധിപത്യത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്നിപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പുറത്തു നിന്നല്ല അകത്തു നിന്നുതന്നെയാണെണന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.

ഡല്‍ഹി പ്രസ്‌ക്ലബ്ബ് പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ഈ പ്രതിച്ഛായയില്‍ നിന്ന് രാഹുല്‍ പുറത്തു കടന്നത് 2017 സപ്തംബറില്‍ കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ യോഗത്തിലൂടെയാണ്. അന്നവിടെ വെച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദം ലോകത്തിന് മറ്റൊരു രാഹുലിനെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. സൗമ്യനും ശാന്തനുമായ രാഹുല്‍. കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളോട് ക്രോധമില്ലാതെ പ്രതികരിക്കുന്ന രാഹുല്‍. അതൊരു മേക്കോവറായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ധാര്‍ഷ്ട്യത്തിനു ബദല്‍ മറ്റൊരു ധാര്‍ഷ്ട്യമല്ലെന്നും എളിമ എന്നുമെപ്പോഴും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വ്വകാലാശായില്‍ രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

അതിനും ഒരു വര്‍ഷമിപ്പുറം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായിലാണ് മൂന്നാം മുഹൂര്‍ത്തമുണ്ടായത്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രാഹുലായിരുന്നു ആ മുഹൂര്‍ത്തത്തിലെ നായകന്‍. ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ വെറുപ്പല്ല തന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന സവിശേഷമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് രാഹുല്‍ അതിലൂടെ നടത്തിയത്. കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതില്‍ മോദിയും പിന്നിലല്ല , പക്ഷേ, ആ ആലിംഗനങ്ങളില്‍ ഏറെയും വിദേശങ്ങളിലാണ്. ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭരണകര്‍ത്താക്കളുമായുള്ള ആ കെട്ടിപ്പിടിത്തങ്ങളില്‍ ഔപചാരികതയുടെ ഒരു തലമുണ്ട്. സഹാനുഭൂതിയുടെ തണലും കുളിര്‍മ്മയും നിറയുന്ന അമൃതാനന്ദമയിയുടെയും മദര്‍ തെരേസയുടെയും ആലിംഗനങ്ങളുടെ ഭൂമിക വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉപചാരങ്ങളില്ലാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്ന ആലിംഗനങ്ങള്‍.

മോദിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം തീര്‍ച്ചയായും പഴങ്കഥയിലെ മുയലിനെയും ആമയേയും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ, വളരെ പതുക്കെയാണ് രാഹുല്‍ മുന്നേറുന്നത്. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം മാത്രമല്ലിത്. മമതയോടും മായാവതിയോടും ശരദ്പവാറിനോടും അഖിലേഷ് യാദവിനോടും ചന്ദ്രബാബുനായിഡുവിനോടും നവീന്‍ പട്നായിക്കിനോടും തേജസ്വി യാദവിനോടും സ്റ്റാലിനോടുമൊക്കെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണത്. സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഈ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ അടിപതറാതെ നില്‍ക്കാന്‍ രാഹുലിനാവുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് രാഹുല്‍ നന്ദി പറയേണ്ടത് അധികാരത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന ആ പത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ചുമടും ഭാരവുമായി പരിഹസിക്കപ്പെട്ട പപ്പുവില്‍ നിന്ന് ബിജെപിയുടെ ട്രോളര്‍മാര്‍ക്കുപോലും വലിച്ചുതാഴെയിടാനാവാത്ത ഇന്നത്തെ രാഹുലിലേക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയാണത്. പ്രിയങ്കയെ വിളിക്കൂ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരിടത്തുമില്ല. ബാദ്ധ്യതയുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രകാശം നിറയുന്ന പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയുമാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ രാഹുലിന്റെ മുന്നിലുള്ളത്. ഈ യാത്രയില്‍ രാഹുല്‍ എത്രമാത്രം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിസംബര്‍ പതിനൊന്നിന് അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ നമ്മോട് പറയും.

#WATCH Rahul Gandhi walked up to PM Narendra Modi in Lok Sabha and gave him a hug, earlier today #NoConfidenceMotionpic.twitter.com/fTgyjE2LTt — ANI (@ANI) July 20, 2018

Content Highlights: Rahul the image and the future, Raga the makeover