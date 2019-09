മെട്രോമാന്‍ ഇ. ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം പൊളിച്ചുപണിയുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്... കൃത്യമായ സമയപരിധി രൂപപ്പെടുത്തി ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം... രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിര്‍മാണം നടത്തി തുറന്നുകൊടുത്ത ഒരു വലിയ മേല്‍പ്പാലം മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനകം പൊളിച്ചുപണിയുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നിരത്തിലെ മേല്‍പ്പാലം പൊളിച്ചുനീക്കി, പുതിയത് നിര്‍മിക്കുക എന്നത് ചെറിയകാര്യമല്ല... വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് 'മെട്രോമാന്‍' ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാമ്പന്‍ പാലവും കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ പാതയുമൊക്കെ നിര്‍മിച്ച എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക്, 442 മീറ്റര്‍ മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു മേല്‍പ്പാലം പൊളിച്ചുപണിയുക എന്നത് ക്ലേശകരമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ, അപ്പോഴും നഗരഹൃദയത്തിലെ ഒരു മേല്‍പ്പാലം പൊളിച്ചുപണിയുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഒട്ടും ചെറുതായിരിക്കുകയില്ല.

പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം പൊളിച്ചുനീക്കും

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ പാലങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ പല മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്... സ്ഫോടനം, ഹൈഡ്രോളിക്‌ േബ്രയ്ക്, ഡിസ്മാന്റിലിങ് (പൊളിച്ചുനീക്കല്‍), കെമിക്കല്‍ േബര്‍സ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗങ്ങളാണ് പാലങ്ങള്‍ പൊളിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. പാലാരിവട്ടത്ത് യന്ത്ര സഹായത്തോടെ പൊളിച്ചുനീക്കുക (ഡിസ്മാന്റിലിങ്) എന്ന മാര്‍ഗമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. പാലത്തിന്റെ മേല്‍ഭാഗം പല കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതാണ് ഈ രീതി. മുറിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങള്‍ ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ലോറികളിലേക്ക് മാറ്റും. വലിയ ശബ്ദമോ പൊടിയോ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം.

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് ഇ. ശ്രീധരന്‍ കണക്കാക്കുന്നചെലവും സമയവും

പാലം പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് -2 കോടി രൂപ

പിയറും (തൂണും) പിയര്‍ ക്യാപും ജാക്കറ്റ് ചെയ്യാന്‍ -1.71 കോടി രൂപ

102 പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് -15 കോടി രൂപ

ആകെ -18.71 കോടി രൂപ

തൂണുകള്‍ക്ക് ഇളക്കംഉണ്ടായാല്‍ പാളും

തൂണുകളും തൂണുകള്‍ക്ക് മുകളിലായുള്ള 'പിയര്‍ ക്യാപ്പും' നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് മേല്‍ഭാഗം പൂര്‍ണമായി പൊളിച്ചുനീക്കി, പുതിയത് നിര്‍മിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. പാലത്തിന്റെ മുകളിലെ 102 ഗര്‍ഡറുകളാണ് പൊളിച്ചുനീക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം 22.2 മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ളവയാണ്. ഇവ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഗര്‍ഡറുകള്‍ മുറിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പാലത്തിലെ ടാറിങ്ങും ഡെക് സ്ലാബും നീക്കംചെയ്യണം. ഇതിന് ശേഷമേ ഗര്‍ഡറുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റാന്‍ സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ പിയര്‍ ക്യാപ്പിനും പിയറിനും തകരാര്‍ സംഭവിക്കരുതെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാല്‍ തൂണുകള്‍ തന്നെ മാറ്റേണ്ടിവരും. 18 തൂണുകളാണ് പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലത്തിനുള്ളത്.

ഗതാഗതം കൂടുതല്‍ കുരുങ്ങും

സര്‍വീസ് റോഡുകളില്‍ യന്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടുകൊണ്ടേ പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ ഗര്‍ഡറുകള്‍ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു നീക്കാനാകൂ. മേല്‍പ്പാലം അടച്ചതോടെ സര്‍വീസ് റോഡ് നിറഞ്ഞാണ് നിലവില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നത്. പാലം പൊളിക്കാനായി യന്ത്രങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സര്‍വീസ് റോഡ് ഭാഗികമായി അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ഇതോടെ, ഇപ്പോഴുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാകും.

സര്‍വീസ് റോഡുകളൊക്കെ പൂര്‍ണമായും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിക്കൊണ്ടേ പാലം പൊളിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇ. ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഒരേസമയം വലിയ രണ്ട് വാഹനങ്ങള്‍ക്കേ സര്‍വീസ് റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകാനാകൂ. സര്‍വീസ് റോഡ് ഭാഗികമായി അടയ്ക്കുന്നതോടെ ഒരുനിരയിലേ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിലെ കടന്നുപോകാനാകൂ.

നിലവില്‍ ഇവിടെ നാലുവശത്തേക്കും ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കരുക്കില്‍പ്പെടുന്നത് പതിവാണ്. അത് കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാകും എന്നത് ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തെ അപ്പാടെ ബാധിക്കും.

ഓരോന്നിനും വേണ്ടിവരുന്ന സമയം പാലം പൊളിക്കുന്നതിനും ഗര്‍ഡറുകള്‍ നീക്കുന്നതിനും -3 മാസം

പിയറും പിയര്‍ ക്യാപ്പും ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് -3 മാസം

(പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകളുടെ നിര്‍മാണവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും)

ഗര്‍ഡറുകളുടെ സ്ഥാപിക്കലും ഡെക്കിന്റെ വാര്‍ക്കലും -4 മാസം

തമ്മനം-പുല്ലേപ്പടി റോഡിന്റെ തകര്‍ച്ചയും പ്രശ്‌നമാണ്

വൈറ്റിലയില്‍ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ തമ്മനം-പുല്ലേപ്പടി റോഡിലൂടെ തിരിച്ചുവിട്ടാല്‍ കുറേ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ, ഈ റോഡ് അപ്പാടെ തകര്‍ന്നുകിടക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചതാണ്. അതിന്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനാകാത്തത്.

പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം പൊളിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് തമ്മനം റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി, നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ അതിലേ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡ് നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്.

മുറിച്ചുനീക്കുന്നവ വലിയ മാലിന്യപ്രശ്‌നമാകും 750 മീറ്ററാണ് പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ നീളം. ഇതില്‍ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഒഴിച്ചുള്ള 442 മീറ്റര്‍ ഭാഗമാണ് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത്. അതായത്, മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഭാഗത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ പൊളിച്ചുമാറ്റി, പുതിയതായി നിര്‍മാണം നടത്തും. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യം ഒട്ടേറെയായിരിക്കും. ആ ആശങ്ക പാലം പൊളിച്ചുപണിയണം എന്ന നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇ. ശ്രീധരനും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഗര്‍ഡറുകള്‍, കടല്‍കയറ്റ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ഒരു നിര്‍ദേശവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെല്ലാനം മേഖലയിലാണ് ജില്ലയില്‍ ഏറ്റവുമധികം കടല്‍കയറ്റം നേരിടുന്നത്. മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഗര്‍ഡറുകള്‍ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഇവ എങ്ങനെ കടല്‍ഭിത്തിയായി ഉറപ്പിക്കാനാകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാേക്കണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന 'ഡെക് സ്ലാബു'കള്‍ അടക്കമുള്ളത് എന്തുചെയ്യും എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. അത്ര പൈട്ടന്ന് നശിക്കുന്നതല്ല കോണ്‍ക്രീറ്റ് വസ്തക്കള്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും എന്നതും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്ന കാര്യമാണ്.

പൊടിയും ശബ്ദവും സഹിക്കേണ്ടിവരും

എത്രയൊക്കെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും മേല്‍പ്പാലം പൊളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊടിയും ശബ്ദവും വലിയ പ്രശ്‌നംതന്നെയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ യാത്രക്കാരും പ്രദേശവാസികളും സഹിക്കുകയേ നിര്‍വാഹമുള്ളു.

ഡിസ്മാന്റിലിങ്ങിലൂടെ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കുമ്പോള്‍ പൊടിയും ശബ്ദവും കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ഗര്‍ഡറുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ വെല്‍ഡിങ് യന്ത്രവും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പൊടിയും ശബ്ദവും ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മാണവേളയില്‍ തന്നെ ഒട്ടേറെ ദുരിതങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചതാണ് പ്രദേശവാസികള്‍. ഇനി പാലം പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ദുരിതവും അവര്‍ അനുഭവിക്കണം.

ആര്‍.സി.സി. ഗര്‍ഡര്‍ മാറ്റി പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡര്‍ വരുമ്പോള്‍...

മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ 102 ഗര്‍ഡറുകളും മാറ്റി പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് വരാന്‍ പോകുന്ന പ്രധാന മാറ്റം. ആര്‍.സി.സി. ഗര്‍ഡര്‍ (റീ ഇന്‍ഫോഴ്‌സ്ഡ് സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഗര്‍ഡര്‍) സൈറ്റില്‍ വെച്ച് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡര്‍ (പ്രീ സ്ട്രസ്ഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഗര്‍ഡര്‍) യാര്‍ഡില്‍ വെച്ച് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. മെട്രോ നിര്‍മാണത്തിനൊക്കെ പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഉരുക്ക് കേബിളുകളാണ് ഇത്തരം ഗര്‍ഡറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആര്‍.സി.സി. ഗര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് ഇരുമ്പ് കമ്പികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് കൂടും. പക്ഷേ, ചെലവ് കൂടും. പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലത്തിലെ പി.എസ്.സി. ഗര്‍ഡറുകള്‍ക്ക് മാത്രം 15 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

