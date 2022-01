പ്ലാസ്റ്റിക് അഥവാ വ്യാജ അരി, മുട്ട, കാബേജ് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നാലെ വ്യാജ പഞ്ചസാര വിപണിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യന്ത്രത്തിലേക്ക് തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റുകൾ ഇടുന്നതിൽനിന്നാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് പഞ്ചസാര പോലെയുള്ള ചെറുതരികളായി വീഴുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

2021 ഡിസംബർ 30-ന് 'Thermocol sugar scam, sugar making with thermocol in india, #scam2020 #sugar #thermocolsugar' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ:

അന്വേഷണം

വീഡിയോയുടെ തലക്കെട്ടും മറ്റു കീവേർഡ്‌സും ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് സമാനമായ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ കണ്ടെത്തി. വ്യാജ പഞ്ചസാരയുടെ നിർമ്മാണമെന്നും, തെർമോക്കോൾ ഫോം റീസൈക്ലിംഗ് എന്നുമുള്ള വ്യത്യസ്ത വിശദീകരണങ്ങളിലാണ് ഈ വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വീഡിയോകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തെർമോക്കോൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലെന്ന് കണ്ടെത്തി. പോളീസ്റ്റെറീൻ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുക്കി, വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ അഥവാ പെല്ലറ്റുകളാക്കി (പെല്ലറ്റൈസേഷൻ) എടുത്താണ് പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ പഞ്ചസാര പോലെയിരിക്കുന്ന ഈ പെല്ലറ്റുകളാണ് വ്യാജപഞ്ചസാരയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ തരികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, വീഡിയോയിൽ തെർമോക്കോൾ ഉരുക്കി ചെറിയ നൂലുകളാക്കി വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലും ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നു.

തെർമോകോൾ റീസൈക്ലിങ്ങിന്റെ പ്രക്രിയ:

വ്യാജമായി പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന വാദം യഥാർഥത്തിൽ 2017 മുതൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ 'duplicate sugar' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതേ വീഡിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന തരത്തിലും പലവട്ടം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

വാസ്തവം

തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. അത്തരത്തിൽ പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്നതായി ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. തെർമോക്കോൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ.

Content Highlights: What is the reality of the video of sugar being made from thermocol? | Fact Check