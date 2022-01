യു.എ.ഇയുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 17-ന് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ലോകത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവയിലൊരു വൈറൽ ചിത്രത്തിന്റെ വാസ്തവം പരിശോധിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

വലിയ ഒരു റോഡിന്റെ വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കെട്ടിടം കത്തുന്നതും അതിൽനിന്നു പുകയായിരുന്നതുമായ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അബുദാബി അക്രമണത്തിന്റേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. നിരവധി ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസ്തുത ചിത്രം അവരുടെ വർത്തയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ചില മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിലും ഈ ചിത്രം ഇടം നേടി.

ചിത്രത്തെ സെർച്ച് ടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെ 'മണി കൺട്രോൾ' എന്ന ധനകാര്യ മാധ്യമത്തിന്റെ 2020 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നു സമാനചിത്രം കണ്ടെത്തി. 2020 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് യു.എ.ഇയിലെ അജ്മാനിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ ചിത്രമാണതെന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മണി കോൺട്രോളിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ചിത്രത്തിന് അവർ ക്രെഡിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്‌സിനാണ്.

അങ്ങനെ റോയിേറ്റഴ്‌സിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനു പ്രസ്തുത ചിത്രവും ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയുടെ ലിങ്കും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

Large fire breaks out in market in Ajman, UAE https://t.co/mipCLOyVTM pic.twitter.com/DHAfnOt7FG — Reuters (@Reuters) August 5, 2020

അജ്മാനിലെ തീപിടുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2020 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനു മാതൃഭൂമിയും വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. വാർത്തയുടെ ലിങ്ക് :

https://www.mathrubhumi.com/videos/news/news-in-videos/massive-fire-in-iranian-market-in-ajman-damage-of-lakhs-of-dirhams-1.4956789

ഇവയിലൂടെ അബുദാബിയിലെ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം പഴയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ചില മാധ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതുപോലെ മലയാളി ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണമില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന വിവരം മാത്രമാണ് യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പുറത്തിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ളത്.

വാസ്തവം

യു.എ.ഇ. തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ യു.എ.ഇയിൽ തന്നെയുള്ള അജ്മാനിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തതിന്റെ ചിത്രമാണ് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മലയാളിയുണ്ടെന്ന വാർത്തയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെയും സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Content Highlights: What is the reality of the picture titled 'Houthi Attack'? | Fact Check