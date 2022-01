ഏറെ കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന വർഷമായിരുന്നു 2021. കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനെ ക്രൂരമായി വെട്ടി കൊല്ലുന്നതിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 41 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കൈ-കാലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ട് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം. 2022 ജനുവരി 4ന് ഈ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു,

''കേരളത്തിലെ ഒരു സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകന്റെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം. അമ്മയുടേയും, ഭാര്യയുടേയും, കുട്ടികളുടെയും കൺമുന്നിൽവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ കാണാൻ കഴിയും. ബംഗാളിലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നാഗാലാൻഡിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കശ്മീരിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഡൽഹിയിൽ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല.''

ഈ ദൃശ്യത്തിന്റെ വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പല അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 2021 ഡിസംബർ- 2022 ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. രണ്ട് തലക്കെട്ടിലാണ് ദൃശ്യം പ്രചരിക്കുന്നത്. മേൽ പറഞ്ഞ തലക്കെട്ടിലും മറ്റൊരു കുറപ്പിനൊപ്പവും ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രസ്തുത കുറിപ്പ് 2021 ഡിസംബർ 27ന് പിഐബിയുടെ ഒരു ട്വീറ്റിന് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കുറിപ്പിന്റെ പരിഭാഷ ഇതാണ്: ''കേരളത്തിൽ ഒരു സംഘ പരിവാർ പ്രവർത്തകന്റെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം. നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ? ഈ വീഡിയോ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയണം.''

കുറിപ്പിലെ ഈ വാചകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ പ്രചരിച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുടേതാണ്. ബി.ജെ.പി. ദേശീയ വക്താവ് സംബിത്ത് പത്ര കേരളത്തിലെ സഞ്ജിത്ത് വധക്കേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം പ്രചരിച്ചിരുന്ന വാചകങ്ങളാണത്.

വീഡിയോ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുമായി രൂപസാദൃശ്യമില്ലാത്ത യുവാവാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. കാഴ്ചയിൽ ഒരു വിദേശിയാണ് ദൃശ്യത്തിലെ യുവാവ്. വീഡിയോയിലുള്ള ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളമല്ല എന്നും വ്യക്തമായി.

വീഡിയോയുടെ ഉറവിടം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കീ ഫ്രയിംസ് എടുത്ത് റിവേർസ് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തി. പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ 2018-ലാണ് ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തി. മെക്‌സിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഒക്‌സാക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ. മെക്‌സിക്കോയിലെ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

2018 ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ഒക്‌സാക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ എഡിഎൻ സുറെസ്റ്റും (adnsureste) 2018 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മെക്‌സിക്കോയിലെ സിനെംബാർഗോ എന്ന മാധ്യമ സൈറ്റും (sinembargo) സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് വേറെയും സൈറ്റുകളിൽ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പല വീഡിയോ സൈറ്റുകളിൽ പ്രസ്തുത വീഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

https://www.adnsureste.info/autoridades-localizan-una-narcofosa-con-al-menos-dos-cadaveres-circula-en-redes-sociales-video-de-un-hombre-desmembrado-2355-h/

രണ്ട് മാസം മുന്നേ റെഡ്ഡിറ്റിലും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Interrogated for the death of JUANITO CASTELLANOS don't know much but it involves a cartel in Zihuatanejo എന്ന കാപിഷനിലാണ് 2021 നവംബർ 22-ന് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

വാസ്തവം

കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. പ്രസ്തുത ദൃശ്യം വാസ്തവത്തിൽ 2018-ൽ മെക്‌സിക്കോയിൽ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയ സംഘം നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിന്റേതാണ്. കേരളത്തിലേതെന്ന് പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതാണ്.

Content Highlights: What is the reality of the brutal killing of a Sangh Parivar activist in Kerala? | Fact Check