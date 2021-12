മിസ് യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം ലഭിച്ച ഹർനാസ് കൗർ സന്ധുവിനു ജന്മനാട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെയ്ക്കുന്ന ഹർനാസിനെയും പിതാവിനെയും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മിസ് യൂണിവേഴ്സായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച സ്വീകരണമാണിതെന്നാണ് പ്രചാരണം.

അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഹർനാസ് ഒരു സാഷ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 'മിസ് ഡീവാ യൂണിവേഴ്സ്' എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരമാണ് 'മിസ് ഡീവാ യൂണിവേഴ്സ്'. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ മുംബൈയിൽവെച്ചാണ് മിസ് ഡീവാ യൂണിവേഴ്സ് മത്സരം നടന്നത്. അതിലെ വിജയിയായിരുന്നു ഹർനാസ് സന്ധു.

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ മിസ് ഡീവായുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പെയ്ജിൽ 2021 ഒക്ടോബർ 20-നു ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ലഭിച്ചു. പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അതിലും കാണാൻ സാധിച്ചു. മിസ് ഡീവാ യൂണിവേഴ്‌സിൽ വിജയിയായതിനു ശേഷം പഞ്ചാബിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണിത്.

അങ്ങനെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ജന്മനാട്ടിലെത്തിയ ഹർനാസ് സന്ധുവിന് നൽകുന്ന സ്വീകരണം എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പഴയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

വാസ്തവം

മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സര വിജയി ഹർനാസ് സന്ധുവിന് ജന്മനാട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പഴയതാണ്. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന 'മിസ് ഡീവാ യൂണിവേഴ്സ്' മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതിനു ശേഷം ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണ് തെറ്റായ തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

