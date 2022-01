അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള 2022-ലെ നീറ്റ്-പിജി പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസ്യത നൽകുന്ന തരത്തിൽ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷന്റെ നോട്ടീസ് ഉൾപ്പടെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 12-ന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതായാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് കണക്കുകൾക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷന്റെ പേരിൽ നോട്ടീസ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രസക്തം. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.

നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷൻ സൈറ്റിൽനിന്ന് പരീക്ഷ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലം നൽകിയ ഉത്തരവിന്റെ നമ്പർ നോട്ടീസിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. no. v.11025/215/2020-MEP(FTs-8079808), ഇതാണ് പിന്നീട് പരിശോധിച്ചത്. ഈ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു നോട്ടീസ് ലഭിച്ചു. 2021 ഏപ്രിൽ 15-നാണ് ഈ നോട്ടീസിറക്കിയത്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇതിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ഏപ്രിൽ 18-ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നീറ്റി പിജി പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതായാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷ മാറ്റി വച്ചതിന്റെ നോട്ടീസ് തിയ്യതികൾ മാത്രം തിരുത്തിയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന നോട്ടീസിൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായി, type your text എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഔദ്യോഗിക നോട്ടീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിക്കാറില്ല. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. മനീഷ വെർമയിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം തേടി. തെറ്റായ വിവരമാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വാസ്തവം

2022 നീറ്റ്-പിജി പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു എന്ന തരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ നോട്ടീസാണ് തിയ്യതികൾ തിരുത്തി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രചരിക്കുന്നത്.

