ചെറിയ കുട്ടിയെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യുവാവിനെ ലാത്തിയേന്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദൃശ്യം ദി ദേശ്ഭക്ത് (The DeshBhakt) എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽനിന്ന് 2021 ഡിസംബർ 9-നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിരവധി പേർ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ട്വീറ്റിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്,

''പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നു പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ വളരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന വിഡീയോ. അവിടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഒരു തമാശയായതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനോ കോടതികൾക്കോ പോലും കരയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല.''

Very disturbing video of police brutality coming in from #Pakistan. No wonder #HumanRights is a joke there. Sadly no opposition party, media house or even the courts will be able to ensure swift justice to the howling girl… This cannot repeatedly happen in a working democracy. pic.twitter.com/rqEtDyUlAv — The DeshBhakt 🇮🇳 (@TheDeshBhakt) December 9, 2021

പോലീസിന്റെ ക്രൂരതയുടെ ഈ ദൃശ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളതാണോ? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? വാസ്തവം പരിശോധിക്കാം.

ആറ് സെക്കന്റാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ദൃശ്യത്തിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിക്കാൻ കീഫ്രെയിംസ് എടുത്ത് റിവേർസ് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൽ പ്രസ്തുത ദൃശ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകളും കണ്ടെത്തി. യഥാർത്ഥ ദൃശ്യത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മിനിറ്റ് 53 സെക്കന്റാണ്. മാത്രമല്ല, ദൃശ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ ദേഹത് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് 2021 ഡിസംബർ 9-ന് സംഭവം നടന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമും കാൺപൂർ പോലീസിന്റെ വാഹനവും യഥാർത്ഥ വിഡീയോയിൽ കാണാം. വളരെയധികം ചർച്ചയായ ഈ സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Distressing visuals emerged from UP's Kanpur where an inspector is seen mercilessly thrashing a man with a child in his lap. Watch here.#UttarPradesh #Kanpur #NewsMo #ITVertical #RE pic.twitter.com/sV9pymny7z — IndiaToday (@IndiaToday) December 11, 2021

മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്ന യുവാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന 100ലധികം വരുന്ന സംഘം ദേഹത് ആശുപത്രിയുടെ ഒ.പി. (Outpatient) വാർഡ് അടച്ചിടുകയും, രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് സംഭവത്തിന് പോലീസ് നൽകിയ വിശദീകരണം. ഇതേകുറിച്ച് യു.പി. പോലീസും കാൺപൂർ പോലീസും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പോലീസ് പിന്നീട് അറിയിച്ചു.

പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നു പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യം എന്ന് പ്രചരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. കാൺപൂർ പോലീസാണ് യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വിവരണങ്ങളോടെയാണ് പ്രസ്തുത ദൃശ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

