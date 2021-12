യുവാവായ നരേന്ദ്ര മോഡി യോഗ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നണിയിൽ മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടു കൂടിയതാണ് പ്രസ്തുത വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ യഥാർത്ഥമാണോ എന്നാണ് ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡെസ്‌ക് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ കീ ഫ്രെയിമുകൾ സൃഷ്ട്ടിച്ച ശേഷം ഗൂഗിളിൽ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തി.അങ്ങനെ 2020 മുതൽ ഇതേ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. പ്രധാനമായും ഉത്തരേന്ത്യയിലായിരുന്നു അന്ന് ഇത് പ്രചരിച്ചത്. ഫേസ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പലരും സമാന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. മോദിയുടെ ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിലെ വീഡിയോ ആണിതെന്നാണ് അതിലൊരാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

യൂട്യൂബ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സമാന വീഡിയോ ലഭിച്ചു. 'കൃഷ്ണമാചാര്യ ആൻഡ് ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാർ ഇൻ 1936' എന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് 2009-ൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 8 മിനിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ആദ്യഭാഗത്താണ് ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാർ അഭ്യാസം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഈ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്താണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകപ്രശസ്ത യോഗാചാര്യന്മാരാണ് കൃഷ്ണമാചാര്യയും ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാറും.

ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാനായി യൂട്യൂബിൽ 1930-കളിൽ ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാർ നടത്തിയ യോഗാഭ്യാസങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ സെർച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2006-ൽ ഇതേ വീഡിയോ മറ്റൊരു ചാനൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, അയ്യങ്കാറിന്റെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയിൽ ബി.ബി.സി. ഇതേ വിഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത് ബി.കെ.എസ്. അയ്യൻകാരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പിച്ചു.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-28862979





ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാറിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ചിത്രം

വാസ്തവം

നരേന്ദ്ര മോഡി യുവാവായിരുന്നപ്പോൾ നടത്തുന്ന യോഗാഭ്യാസം എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകപ്രശസ്ത യോഗാചാര്യൻ ബി.കെ.എസ്. അയ്യങ്കാറിന്റെ പഴയ വീഡിയോയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

