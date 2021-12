സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റേയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേയും പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഡീയോയുടെ ഒപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന തലവാചകങ്ങൾ ഇതാണ് (പരിഭാഷ);

-ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുവിവരം (GK)

-ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പ്രതിപക്ഷം ഇതാണ്

'ലഖ്‌നൗ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം' എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറയുന്നതായും 'ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ജി' എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറയുന്നതായും ആണ് ഈ വിഡീയോയിലുള്ളത്.

Meet opposition of Uttar Pradesh pic.twitter.com/f63x225t9k — India Untold (@Untoldind) December 3, 2021

2021 ഡിസംബർ 3 മുതൽ ഇന്ത്യ അൺടോൾഡ് (Indian Untold), ആനന്ദ് കാൽറ (ബി.ജെ.പി. ഗാസിയാബാദ് മഹാനഗർ ജില്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ), കമൽ സിംഗ് ചിബ് രാജ്പൂത് എന്നിങ്ങനെ പല ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്നും ഈ വിഡീയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിഡീയോയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അന്വേഷണം

പ്രസ്തുത വിഡീയോയിലെ അഖിലേഷ് യാദവിന്റേയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേയും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പരിശോധിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ, അഖിലേഷ് യാദവിന്റേത് 2021 നവംബർ 25-ന് ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേത് 2021 നവംബർ 27-ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന് ഉളളതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. പ്രചരിക്കുന്ന വിഡീയോയിൽ യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വിഡീയോയിൽ പറയുന്നത് ലക്ക്‌നൗ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ആണെന്നല്ല. മറിച്ച്, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമാണെന്നാണ്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണെന്ന രീതിയിൽ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ല. 'പ്രധാൻമന്ത്രി ജി, യോഗി ആദിത്യനാഥ് ജി' എന്നവർ പറയുന്നതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയും യോഗി ആദിത്യനാഥും എന്നാണ് അവർ അർത്ഥമാക്കിയത്.

വാസ്തവം

അഖിലേഷ് യാദവിന്റേയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേയും പ്രസംഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ലഖ്‌നൗ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം' എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറയുന്നതായും 'ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്' എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറയുന്നതായും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തെറ്റായി കാണിക്കുന്നു. ലഖ്‌നൗ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ആണെന്നല്ല ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമാണെന്നാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നല്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയും യോഗി ആദിത്യനാഥും എന്നാണ്.

Content Highlights: What is the GK of the opposition and the reality of the video? | Fact Check