ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 18-ന് I am Modi എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത പോസ്റ്റ് ഇതാണ്: 'ചിത്രത്തിൽ ആറാം നമ്പറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ പേരാണ്. കേരളത്തിലെ ശൂരനാട് ആനയടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകളുടെ ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ് ആണിത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇയാൾ നിരീശ്വരവാദി. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഉത്സവ സ്‌പോൺസർ ലിസ്റ്റിൽ ഇയാളുണ്ടാകും.' ഇതോടൊപ്പം സ്റ്റാലിന്റെ പേര് അടങ്ങിയ ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ ചിത്രവും ട്വീറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെ വാസ്തവം? മാതൃഭൂമി ഫാക്ട് ചെക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു.

Look at no.6 (M K Stalin, Mukhyamantri) booking for rituals in Sooranadu Anayadi temple, Kerala.

Only in TN he is an atheist.Everywhere else you can find his name as Utsav sponsor list pic.twitter.com/NGYsk7sp8R