എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് വൈറ്റില. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 2021 ജനുവരിയിലാണ് വൈറ്റില മേൽപ്പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പക്ഷേ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ജനുവരി 2022 ജനുവരി 16 മുതൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രാഫിക് പോലീസ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതി വൈറ്റിലയിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മയെപ്പറ്റിയും സാമ്പത്തികിമായി കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റിലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇ. ശ്രീധരൻ നിർദ്ദേശിച്ച പദ്ധതിയുടേതെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രവും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അന്വേഷണം

ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം അറിയുന്നത്തിനായി റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തിനോക്കി. അങ്ങനെ, ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. 2017 നവംബർ 25-ന്, വൈറ്റില ജംഗ്ഷൻ വികസന ജനകിയ സമിതി എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഷമീർ അബ്ദുള്ള അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. PROJECT VYTTILA FLYOVER by Shameer Abdulla എന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ തലക്കെട്ട്. 17 മിനിറ്റും 2 സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ 10:24 മിനിറ്റ് എത്തുമ്പോളാണ് ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വൈറ്റിലയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി ഷമീർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഗതാഗത പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന നടപടികളുടെ പോരായ്കളും ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഷമീർ അബ്ദുള്ളയെ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് അദ്ദേഹം ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈറ്റില മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ഇത് തയ്യാറക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ത്രീഡി ഡിസൈനിങ്ങ് പണം കൊടുത്തു ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഷമീർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത്. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഷമീർ അബ്ദുള്ള എന്ന വാട്ടർമാർക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. ഈ വീഡിയോയിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അനു എബ്രഹാം (ഏബർ അസോസിയേറ്റ്‌സ്) ആണെന്നും 3ഡി-യും വിഡിയോയും തയ്യാറാക്കിയത് ഗോഡ്ഫാദർ മീഡിയ ഹബ് ആണെന്നും വീഡിയോയുടെ ഡിസ്‌ക്രിപ്ഷനിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ 2017 മുതൽ ഈ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷമീർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടിനെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഷമീർ മുന്നോട്ട് വച്ച പദ്ധതി ഇ. ശ്രീധരന്റെ പ്രശംസയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

https://www.onmanorama.com/news/kerala/2018/01/26/sreedharan-criticises-unscientific-vyttila-flyover-plan-kochi.html

വാസ്തവം

വൈറ്റിലയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ചിത്രം തെറ്റായ പേരിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇ. ശ്രീധരൻ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ടുവെച്ചതല്ല. എറണാകുളം നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഷമീർ അബ്ദുള്ള (വൈറ്റില ജംഗ്ഷൻ വികസന ജനകിയ സമിതി പ്രതിനിധി) തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

